A la Une .. Kalipsxau, reine du zouk, primée aux Antilles

La Réunionnaise de 24 ans a remporté deux prix aux Trophées NRJ Antilles : celui de la révélation de l'année et celui de la chanson de l'année pour "Corps à corps". Par Baradi Siva - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 09:17













L'artiste de Nirvana Studio compte bien marquer l'année 2022 et révèlera un duo choc à la fin de la semaine avec Barth !





La jeune artiste a conquis toutes les îles d'Outre-mer et la métropole avec ses deux tubes qui ont rythmé l'année 2021 : "Corps à corps" qui a dépassé les 10 millions de vues sur YouTube et "Solo" qui n'en est plus très loin. Et comme nous , les Antilles ne peuvent pas se passer de Kalipsxau. Elle a donc décroché deux prix aux Trophées NRJ Antilles : la Réunionnaise a été sacrée "Révélation de l'année" et sa chanson "Corps à Corps" est devenue "chanson de l'année".L'artiste de Nirvana Studio compte bien marquer l'année 2022 et révèlera un duo choc à la fin de la semaine avec Barth !



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité