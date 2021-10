A la Une . "Kalé" le SDF retrouve l'espoir

Après 15 longues années de galère à la rue, Edouard Ichambé, dit Kalé, retrouve un foyer dans sa commune natale, Sainte-Rose, grâce au concours du CCAS de la commune. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 15:23

Edouard, dit Kalé, grandit à Sainte-Rose, avant de se retrouver sans-abri. Durant près de 16 ans, l'homme erre de squat en squat et de quartier en quartier à Saint-Benoît. "Mi té trouve un ti trou, mi dors dedans, mon linge té plié dans mon sachet", explique Kalé.

Une vie dans la rue et la misère

Cette vie d'infortune, il la partage avec sa compagne jusqu'en 2019 : "Li lé morte en décembre 2019".

Désormais seul, sans ressources, Edouard Ichambé tente de trouver un toit, et passe d'abris temporaire en abris temporaire : "Moin l'a trouve un propriétaire, l'a dit à moin gratte son terrain, plante, m'a parti. Mé mi té quand même dan' chemin même".

L'espoir d'une nouvelle vie

Lors d'une rencontre avec une ancienne connaissance de Sainte-Rose, alors qu'il se trouve toujours dans une situation des plus précaires, Kalé retrouve l'espoir de changer de vie. "Quand m'a trouv' a li, li n'avait les larmes aux yeux. Li l'a dit moin li té dan' chemin, sans solution", se souvient l'agent du CCAS. Le changement de situation tant espéré par le Sainte-Rosien est devenu réalité. Kalé, l'enfant du pays des laves, prend un nouveau départ. Une seconde chance dont il a bien conscience : "N'a des fois, mi réfléchit un coup, mi dit à moin : gard' quel coté mi lé, y fait du bien", confie-t-il. Aujourd'hui il est hébergé par la commune, le temps de trouver une solution plus pérenne.