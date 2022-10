Communiqué Kale Sa! L'AS Bretagne organise le premier tournoi de gardien de but de l'île

L'A.S. Bretagne organise ce mardi 1er novembre le premier tournoi de gardien de but de La Réunion: Kale Sa! Ce tournoi réservé aux gardiens de but de football, est l'occasion pour 32 jeunes de 9 à 17 ans de se mesurer les uns contre les autres sur des ateliers spécifiques à leur poste. Par NP - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 16:59

Au programme:



* 8h30 à 11h30 - Phase de poule et Finales Enfants (U9-U13)



* 11h45 - Intervention en salle du référent gardien de but de la Ligue Réunionnaise de Football, Guillaume Laup, ainsi qu'une intervention de Thomas GDB Shop pour une sensibilisation aux équipements des gardiens de but.



* 12h45 - Match Goal à Goal de gala avec des gardiens de l'élite locale: Alexandre Catren (Excelsior)/Gregory Pausé (Jeanne d'arc) face à Nicolas Chateaux (JSSP)/Christophe Ninon (ASB)



* 13h30 à 17h30 - Phase de poule et Finales Jeunes (U14 à U17)