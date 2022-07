A la Une . Kalash met le feu à la Ravine Saint-Leu

Des milliers de personnes se sont déplacées hier soir pour le show unique de l’artiste « Kalash » à la Ravine Saint-Leu. L’occasion pour l'artiste de présenter son dernier album « Tombolo ». Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 10:28

Rappeur et chanteur martiniquais, Kevin Valleray, plus connu sous son nom de scène Kalash, est un artiste international devenu célèbre ces dernières années pour ses titres dancehall/reggae. Fidèle à son style, Kalash avait à ses côtés sur scène les meilleurs Dj's et artistes locaux tels que T-Matt, PLL, Junior, Black T, Rachel, Dj Sebb et bien d'autres.

Le show son, lumière et effets spéciaux, entièrement piloté par la DMX Production, a donné lieu à un spectacle sans pareil.



Retour en images…