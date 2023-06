A la Une . Kalash en quad au Port

Le chanteur chouchou du public réunionnais est de nouveau de retour sur l'île. Kalash a débarqué ce matin à La Réunion. Il s'est aéré avec une sortie en quad au Port avant deux showcases organisés ce week-end au Beach Club. Par La rédaction - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 20:36





Kalash, un habitué de La Réunion, très apprécié par le public réunionnais, va se produire lors de deux showcases ce week-end au Beach Club.



Le chanteur originaire de Martinique avait été impliqué dans une série d'accrochage alors qu'il était au volant d'une Porsche. Kalash avait porté plainte auprès de l'IGPN et avait affirmé avoir été victime de violences policières. Il a déclaré lors de l'audience avoir reçu un coup de poing, avoir eu le nez cassé et avoir perdu deux dents. Le chanteur condamné il y a quelques jours par le tribunal de Paris pour outrage, rébellion et délit de fuite en 2019 se trouve actuellement à La Réunion. Il vient d'écoper d'un an de prison avec sursis mais continue de se produire devant le public car il n'est pas incarcéré.Kalash, un habitué de La Réunion, très apprécié par le public réunionnais, va se produire lors de deux showcases ce week-end au Beach Club. Il était au Port cet après-midi et s'est dégourdi les jambes à bord d'un quad Le chanteur originaire de Martinique avait été impliqué dans une série d'accrochage alors qu'il était au volant d'une Porsche. Kalash avait porté plainte auprès de l'IGPN et avait affirmé avoir été victime de violences policières. Il a déclaré lors de l'audience avoir reçu un coup de poing, avoir eu le nez cassé et avoir perdu deux dents.