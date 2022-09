A la Une .

Kalash de retour à La Réunion !

KALASH, l'artiste international est arrivé ce matin sur l'île à 2 jours du Kartel Urban Live 2 organisé dans l'Est. En effet, le concert se déroulera au champ de foire de Bras-Panon ce samedi 10 septembre. Le chanteur partagera la scène avec Nesly et Fresh La Peufra ainsi que nos artistes locaux Léa churros et le groupe NG. Pour les retardataires, il reste encore quelques places indique l'organisation.