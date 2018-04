A la Une . Kaf Malbar se prend deux claques et des menaces, son dalon violent jugé





Kaf Malbar malhonnête ?



La version de J.E.N n’est pas tout à fait la même. D’abord, Kaf Malbar lui devrait de l’argent. La raison remonterait à quelques années, alors que Kaf Malbar et J.E.N circulaient dans le véhicule de J.E.N. Une arme appartenant à la star se serait trouvée dans la portière et lors d’un contrôle, Kaf Malbar - ne souhaitant pas voir sa réputation entâchée - aurait demandé à son dalon d'endosser la responsabilité. Ce que ce dernier aurait fait ; valant deux mois de prison à cet homme violent, consommateur de drogue, porteur d’armes, récidiviste.



"Sauf que ma voiture à 22.000 euros a été saisie", explique le prévenu devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi, en comparution immédiate. En cavale pour bien d’autres délits, il avait enfin été retrouvé par la police mardi sur un parking à Saint-Denis. Sur lui, une arme et de la cocaïne. "À l’époque, il (Kaf Malbar, ndlr) venait me voir en prison, parce qu’il savait ce que j’avais fait pour lui, raconte J.E.N. Il a fini par acheter une voiture à 3000 euros à ma copine pour qu’elle puisse venir me rendre visite". Il ne digère pas vraiment la voiture à 3000 euros en échange du service rendu au rappeur, mais passons. J.E.N raconte avoir ensuite voulu donner la voiture à la mère d’un autre ami et avoir donc besoin de la carte grise du véhicule. Kaf Malbar n’aurait pas voulu la lui donner.



J.E.N lui aurait donc mis deux claques, méritées et pas dramatiques, selon lui. Il reconnaît également avoir posté une vidéo menaçante sur Facebook. En même temps, les preuves sont là, donc difficile de dire le contraire. Mais il assure n’avoir jamais menacé la famille du rappeur ni présenté d’arme. Un témoin confirme.



Sauf qu’un autre de la bande, un ami avec qui il "vendait de la drogue au Mahé (bar de Saint-Denis, ndlr)", l’accuse aussi de menaces et réclamations d’argent. "C’est le gars que j’ai sauvé d’une bagarre devant le Mahé et qui m’hébergeait quand j’étais en cavale qui dit ça, déclare-t-il, c’est des connards, c’est pas grave".



Un "code d’honneur des voyous"



Et il n’y a pas de mal à porter une arme, "parce que j’allais pas l’utiliser". "Depuis novembre j’aurais pu lui faire du mal si je voulais et je n’ai rien fait" ; ça se tient. Mais c’est un risque beaucoup trop important que d’avoir un individu avec son passif, porter une arme chargée, selon la procureure. Son casier judiciaire contient en effet 19 mentions depuis 1995 : violences, violences aggravées, violences avec arme, menaces, évasions, détention de stupéfiants… Elle finit par demander 3 ans de prison pour tout ce qui lui est reproché.



"Ce n’est pas un enfant de cœur, avoue son avocate, mais les autres non plus. Il vit dans un milieu de voyous, qui a ses propres règles". "Ok pour les deux ans de prison, c’est le code d’honneur des voyous (…) sauf qu’il n’a pas été respecté par la victime, et la voiture à 3000 euros, il en a gros sur le cœur", explique-t-elle.



Kaf Malbar ou pas, monde de voyous ou enfants de cœur ; la cour s’en moque. Le prévenu n’a manifestement pas compris que la violence, le port d’armes, les menaces, les stupéfiants, ce n’est plus possible : 5 ans de prison ferme, son maintien en détention, l’interdiction de porter une arme pendant 10 ans, interdiction d’entrer en contact avec les victimes pendant cinq ans et l’indemnisation du chanteur et sa famille.



il avait réussi à se réfugier dans l'église





