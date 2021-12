Kaf Malbar, le ségatier

"Séga l'a besoin l'émancipation, pou son évolution", assure Kaf Malbar. Le roi de la dancehall propose donc un "new style" de Séga.L'artiste du Chaudron n'a jamais peur de s'essayer à différents styles. On l'a vu sur du kompa avec DJ Sebb (Phylissia) ou encore sur de la dancehall à la limite de la pop dans "Loko Loko" avec Wizdom, Guillaume Hoarau et DJ Mimi . Mais surtout sur du reggae, genre musical dominant de son nouvel album King Kaf Malbar.Et vous, vous préférez le séga de Clara ou de Kaf Malbar ? (Nous, on aime les deux)