Kaf Malbar en rando à Mafate pour son dernier clip

Parmi les artistes les plus prolifiques de La Réunion, figure le Roi de la Dancehall, Kaf Malbar. L'on dénombre 4 réalisation sur les 4 dernières semaines.Kaf Malbar a notamment collaboré avec DJ Sebb pour le Bissap Riddim Medley où il loue Dieu avant un basculement radical de style vers des paroles plus dancehall dans la même chanson. Quelques jours plus tôt, le très sensuel et moderne " Bana Ana " quasiment chanté à moitié en Anglais. Entre temps, #KingKafMalbar a aussi fait du reggae avec " Kan ou donn a mwin ".Kaf Malbar assure dans l'intro du clip que Zion l'appelle. Il décide donc de se rendre à Mafate, loin du tumulte du chef-lieu :