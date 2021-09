A la Une . Kaf Malbar chante contre le couvre-feu mais pour une contestation pacifique

Alors que des manifestants anti-pass sanitaire ont bloqué pendant quelques heures la 4 voies de Saint-Pierre ce matin, Kaf Malbar a aussi souhaité faire entendre son mécontentement avec des moyens tout aussi efficaces : sa musique. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 09:24





Il y a donc eu



Pendant ce temps, c'est sur les plateformes de streaming que Kaf Malbar a pris position. Le roi de la dancehall devenu spécialiste du reggae a d'ailleurs utilisé ce style musical qu'il maîtrise maintenant parfaitement pour faire passer des messages de conscientisation du peuple mais aussi de contestation pacifique.



Il rappelle que le peuple peut manifester mais évoque aussi les dangers : "Fais gaffe quand même car tout ça peut dégénérer !"



En effet, il lance un appel à une mobilisation réfléchie et solidaire : "Il faudrait qu'on agisse calmement", explique-t-il avant de prévenir : "Ne nous laissons pas dominer par la haine", et de finir : "Destroy pa tout' mon ban'. Gard' un peu pou nout marmay."



Ce mercredi 15 septembre allait être un jour important pour les contestataires mais aussi pour l'ensemble de la société. C'est la date de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour de nombreuses professions au service de la population : soignants, pompiers et bien d'autres.







