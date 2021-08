Culture Kaf Malbar a faim de...

En parallèle de son album reggae et conscient, Kaf Malbar n'a pas perdu son côté plus... porté sur la chose : "Normal, boug kom moin i aim mmmh", avait-il affirmé sur le Bissap Riddim Medley l'année dernière. Le roi de la dancehall s'allie avec le producteur de renom Scory Kovitch pour proposer "Miam That". La vignette utilisée sur les sites de streaming indique en anglais "Contenu explicite". Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 09:44





Puis, il y a le Kaf Malbar du lendemain aux punchlines et aux allusions tendancieuses. C'est ce à quoi le public a droit dans "Miam That", une collaboration avec Scory Kovitch publiée sur les sites de streaming ce mardi :



