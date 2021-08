A la Une . Kaf Malbar : La machine à tubes dévoile un nouveau clip pour la rentrée

La maison de production Dada House a diffusé sur les plateformes de streaming un nouvel extrait de l'album du roi de la dancehall ce lundi 16 août. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 10:12





Cet opus à dominance reggae nous montre le visage empathique d'un quadragénaire à la recherche du calme et d'une vie paisible. Il nous parle dans le clip de "In Priyèr" d'un Réunionnais qui est venu vivre sur le littoral après avoir vécu dans les Hauts. On retrouve là une thématique déjà abordée dans l'un des premiers extraits de l'album "King Kaf Malbar".



"Si ou n'a l'occasion monte dans les o, ou monte ou ? Mais pas dans les Hauts comma, dans les Hauts oussa loto i arriv pa ! Des fois, mi entend son voix i crie a moin, i appel a moin !" nous assure-t-il, perché au-dessus du boulevard Lancastel, dans l'intro du clip "Zion",



Et pourquoi avoir titré "la machine à tubes" ? Parce que Dada House a publié 4 productions de Kaf Malbar durant les vacances scolaires (1 cover et 3 clips extraits de l'album). Le roi de la dancehall (et maintenant aussi du reggae) a donc occupé avec brio l'univers musical réunionnais durant la période festive et confinée de l'hiver austral.



