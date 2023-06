Kadidiatou DIANI, Ludovic AJORQUE ou encore Fabrice ABRIEL : les jeunes Saint-Paulois rencontrent les pros du ballon rond au Stade SOUPRAYENMESTRY à La Saline les Hauts

Ce mercredi 7 juin a été une journée pleine d’émotions pour les jeunes joueurs de football de Saint-Paul. Sept équipes d’apprentis footballeurs ont eu la chance de rencontrer trois joueurs de football professionnels au stade SOUPRAYENMESTRY à La Saline les Hauts. Cela a été rendu possible grâce à l’opération “Foot en VIM : Very Important Marmailles” initiée et portée par l’association 1000 sourires. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et l’élu Dominique VIRAMA-COUTAYE étaient également présents lors de cette rencontre qui s’avère inoubliable.