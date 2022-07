Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Kabaret Kréol : rendez-vous près de chez vous





Pour chaque étape, l’équipe du Séchoir fait escale deux jours dans votre quartier.



Le premier jour est consacré au montage des gradins et de la scène, à des ateliers artistiques dans l’optique de présenter quelque chose avec les enfants lors du Kabaret Kréol. Animés par un ou plusieurs artistes, ces ateliers ouverts à une douzaine d’enfants sur une durée de quatre heures vont s’articuler autour de l’acrobatie, de la magie ou du clown.



Le lendemain, c’est jour de présentation du spectacle au public. En première partie les réalisations des enfants puis Kabaret Kréol. Sketches, zistwar, numéros, chansons et petit bal sont au programme. Il ne manquera plus que vous, ne manquez pas ce moment festif, créatif et convivial !



Cette année, la troupe éphémère constituée pour l’occasion a fait appel à de jeunes artistes. Parmi eux : Lola Bonnecarrère et Pierre-Armand Malet, membre de la compagnie Aberash (théâtre) ; Emilie Smith et Eric Maufrois, cofondateurs de la compagnie de cirque Très-d’Union ; de Margreet Martina Nuijten, circassienne et musicienne ; et, Romuald Solesse, magicien qui travaille entre autres, avec la compagnie Cirquons Flex. En fil rouge musical de chaque soirée, on retrouvera Arno Bazin.



5 dates et lieux à retenir pour Saint-Leu : le mercredi 6 juillet, à Bois de Nèfles, sur le parking du stade synthétique

le samedi 9 juillet, à Piton, dans la cour de l’école maternelle Piton A

le lundi 11 juillet, au Plate, sur le terrain sportif

le mercredi 13 juillet, à l’Étang, sur le terrain sportif

Pour la deuxième année consécutive et en faveur du déploiement de la culture dans des lieux qui en sont souvent éloignés, le Séchoir, en partenariat avec la Ville de Saint-Leu lance l'opération 7 jours / 7 kartyé, du 6 au 22 juillet 2022. Venez assister à un Kabaret Kréol mais aussi à de multiples activités pour les enfants.





