Kabardock/Département de la Réunion : Une convention pour que vive la culture

Kabardock, est bien la scène des musiques actuelles (SMAC) et ce grâce au soutien de toutes les collectivités de l’île. Une convention est venue sceller ce contrat de confiance entre le maire du Port, le président du Département, les représentants de la Région, du TCO et de l’Etat. Pour Cyrille Melchior, le président du Conseil Départemental, « il faut continuer à préserver les moyens alloués à la vie culturelle pour le bien-être de la population ».



Le Kabardock, le centre névralgique de la culture portoise peut désormais se lancer dans tous ses projets. La salle de spectacle a en effet reçu le soutien financier de toutes les collectivités de notre territoire pour pouvoir remplir ses missions. Le Kabardock est la seule scène de musiques actuelles de l’Outre-mer. Une convention de 4 ans qui devrait permettre à la structure de développer des axes essentiels comme la création, la production et la diffusion ; l’accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs ; l’action culturelle et artistique à destination d’un large public.



Le Département qui montre une fois de plus son attachement à la culture au niveau du territoire. Comme l’a rappelé Cyrille Melchior, « J’ai tenu pour mon premier budget voté sous ma présidence, à ce que le budget de la culture soit intégralement préservé. Mieux, en 2018, ce budget a un peu augmenté car la collectivité veut continuer dans ce domaine d’activités qui est essentiel au bien-vivre dans un pays, et au bien-être d’une population comme de chaque individu. »