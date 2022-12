Kabar Zistoir à Saint-Paul

Dans le cadre du 20 Désanm, l’association Protéa et la Ville de Saint-Paul avec le soutien du Ministère des Outre-Mer proposent son nouveau Kabar Zistoir, le samedi 17 décembre 2022 entre 14h et 21h au Cinéma Cambaie de Saint-Paul. Les projections seront prolongées d’un débat entre le public et un historien animé par un militant de l’association Protéa.