Kabar Laparol et maloya vont résonner à Carosse

Après le secteur de Trois Chemins, le Kabar Laparol et les ateliers musique et maloya s’installent à Carosse ce samedi 23 novembre 2019. Direction la Maison pour tous du quartier pour participer à ces activités gratuites organisées dans le cadre de la préparation du 20 Désamb à Saint-Paul.



De 9 à 16 heures, le public pourra aussi découvrir l’exposition “Maronages : refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIe siècle”. Comme le Kabar Laparol, elle “quittera” l’espace culturel Sudel-Fuma afin d’amener la culture au plus près des saint-paulois pour une délocalisation.



Les ateliers et le Kabar Laparol se tiendront de 9 à 12 heures. Ce Kabar se concentre sur le thème du Marronnage. Et se déroule habituellement à l’espace culturel Sudel-Fuma ou à la Maison Serveaux. Il résonnera cette fois-ci dans les quartiers saint-paulois. L’artiste Kristof Langromme animera cet atelier d’expression orale et corporelle lié à la prise de parole publique.



Les participants présents pourront entendre des lectures diverses, des extraits de romans, des poèmes, des contes, des kozman kabaré, kozman in soz et kozman fonnkézé.



Avant le grand final du 20 Désamb organisé sur l’emblématique Place du Débarcadère le vendredi 20 décembre 2019, la commune saint-pauloise célèbre en avance l’abolition de l’esclavage. Saint-Paul, berceau du peuplement, i oublie pa ! Ti lamp ti lamp jusqu’au jour J : la célébration de la fête de la Liberté se prépare.



Dans tout Saint-Paul, la célébration du 20 décembre pour commémorer l’abolition de l’esclavage s’articule en plusieurs temps forts !



On vous détaille le calendrier ci-dessous.



D’autres Kabar Laparol et ateliers musique et maloya Samedi 30 novembre au Case de Grande Fontaine. Exposition Maronages visible de 9 à 16 heures. Ateliers musique, maloya et Kabar Laparol de 9 à 12 heures.



Samedi 7 décembre au Petit Théâtre du Bernica. Exposition Maronages visible de 9 à 16 heures. Ateliers musique, maloya et Kabar Laparol de 9 à 12 heures.



Samedi 14 décembre à la Maison pour tous de la Saline. Exposition Maronages visible de 9 à 16 heures. Ateliers musique et maloya de 9 à 12 heures. Kabar Laparol de 13 à 16 heures.



20 désamb des associations de quartiers Avant le grand final sur la Place du Débarcadère le 20 décembre 2019, le 20 désamb investira toute la commune de Saint-Paul.



Les associations de quartiers vont s’approprier cette fête historique en proposant plusieurs manifestations du 19 au 22 décembre. L’occasion idéale pour rendre hommage à nos ancêtres.



L’esprit de la fête de la Liberté résonnera là-encore dans tous les secteurs de la cité saint-pauloise. Pour que chacun puisse s’emparer de ce moment important de l’histoire réunionnaise.



Le 20 désamb à Saint-Paul Le grand final de la fête de la Liberté se tiendra le vendredi 20 décembre 2019 sur l’emblématique Place du Débarcadère. On vous dévoilera le programme de la manifestation dans les prochaines semaines. Soyez patients !

Ce 20 désamb à Saint-Paul constitue une date emblématique pour toute La Réunion. Notamment à l’occasion des 170 ans de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.

Festivités, transmission, mise en lumière de notre patrimoine et de notre histoire : voici les principales valeurs véhiculées par la célébration du 20 désamb. Saint-Paul i oubli pa ses valeurs et ses traditions !



20 désamb dan’ kartié pour les jeunes Les plus jeunes pourront aussi participer au 20 désamb dan’ kartié. Début des festivités ce vendredi 15 novembre avec une journée réservée et dédiée aux marmailles des établissements scolaires saint-paulois.



Ils participeront à plusieurs animations au Case Grosset de Bois-de-Nèfles, de 8h30 à 15h30. Au programme : des ateliers musique, maloya et conte. Sans oublier la délocalisation de l’exposition “Maronages”.



D’autres élèves profiteront de ce même programme. Le 22 novembre à Carosse, le 29 novembre à la Grande Fontaine, le 6 décembre au Bernica et le 13 décembre à la Saline.



Un autre Kabar Laparol aura lieu le samedi 14 décembre à l’espace culturel Sudel-Fuma. Tous les renseignements sont à retrouver sur l’affiche ci-dessous.



Retrouvez les photos du précédent Kabar Laparol organisé au Case de Trois Chemins le samedi 16 novembre dernier.





