Communiqué KOUD’POUCE organise son Arbre de Noël solidaire

L’épicerie sociale et solidaire KOUD’POUCE a organisé son arbre de Noël solidaire. 60 enfants ont pu recevoir des cadeaux de la part du père Noël, de Mickey et de Minnie.

Par GD - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 15:14

Le communiqué:

Pour la troisième année consécutive, a été organisé ce mercredi 14 décembre 2022 l’Arbre de Noël solidaire pour 60 enfants des familles bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire « KOUD’POUCE ».

À cette occasion les enfants étaient contents de recevoir leurs cadeaux de la part du père Noël accompagné de Minnie et Mickey. Cet élan de générosité a eu le soutien de nos partenaires : - Fondation FOND’Ker - GROUPE CAILLÉ - PÔLE EMPLOI de Saint Denis - Caisse d’épargne-CEPAC - La Pharmacie Massiau - CAP CONSEILS OI - La société ZADVAT - Le ROTARY CLUB - Et la Boulangerie Pâtisserie CASTEL MONTMORENCY

Sans oublier tous nos bénévoles.

Le Président de L’Association ATOUT 974 ainsi que son Conseil d’administration travaillent déjà à la préparation de l’Arbre de Noël solidaire 2023.