Société K-Rim, le fils de Kaf Malbar, sort son album

On l'avait connu avec son père dans Boss & Youth, K-Rim prend son envol aujourd'hui, épaulé par DJ Sebb. Son album "Point 2 Départ" est disponible depuis ce matin. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 09:36 | Lu 3232 fois





L'album de K-Rim est intitulé "Point 2 Départ". Il compte 10 chansons (hors intro et outro). On compte un seul featuring, celui avec Emmie Wong (une des gagnantes du concours de talents de DJ Sebb), déjà diffusé sur les réseaux sociaux et les plateforme de streaming il y a trois mois.









Son album est à retrouver ici C'est le coup d'envoi d'une nouvelle phase de la carrière de K-Rim. Le fils du roi de la dancehall à La Réunion continue de progresser et de faire ses armes dans la musique. Même si le jeune artiste ne suit pas tout à fait les traces de son père, il collabore avec un autre artiste de renom qui a contribué au succès de Kaf Malbar, DJ Sebb.