Communiqué K'RAVENAL : Une caravane humanitaire pour aider les familles victimes de malnutrition dans le Sud de Madagascar

Cette action, initiée par les Clubs Lions et Leos Clubs de La Réunion, Mayotte Madagascar, Maurice, Rodrigues et Djibouti consiste à apporter des vivres au profit des familles victimes de la malnutrition dans le Sud de la Grande Ile. Vous pouvez les aider en faisant un don (voir plus bas). Par N.P - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 10:46

Le communiqué :



K'RAVENAL 2022-2023 est une caravane humanitaire sur l'axe Sud de Madagascar qui se déroulera du 26 octobre au 06 novembre 2022.



Cette action, initiée par les Clubs Lions et Leos Clubs de La Réunion, Mayotte Madagascar, Maurice, Rodrigues et Djibouti, réunis dans le District 417, consiste à apporter des dons en vivre au profit des familles victimes de la malnutrition.

La lutte contre la faim est une des causes majeures du Lions Club International.



La caravane K'RAVENAL 2022-2023 projette de couvrir 4 sites de distribution et de servir 1500 familles.



Tout un chacun, Lions ou non, peut apporter sa contribution pour alléger le fardeau des familles vulnérables du sud de Madagascar en apportant une contribution financière pour financer et parrainer les familles démunies du Sud de la Grande île.



Une contribution de 75 000 Ar ou 800 Roupies ou 18 Euros peut couvrir 50% des besoins d’une famille de 6 personnes pendant 15 jours.



Préciser "D417 Caravane" dans l'objet des virements



6 districts du sud de Madagascar ont un taux de malnutrition supérieur à 15% 91% de la population du sud de l’île est en grande difficulté économique. Plus d'un million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence 500 000 enfants sont en état de malnutrition, dont 135 000 de malnutrition aigüe Les dernières récoltes de maïs, de riz ou de manioc sont estimées à 40% d’une année normale. Pour survivre, de nombreux habitants ont dû vendre leur cheptel, leurs parcelles, vivent sur la cueillette ou sont réduits à se nourrir de cactus alimentation normalement destinée aux animaux et non pas aux humains.



La pauvreté, le défaut d’infrastructures, notamment routières et irrigatoires, ainsi que les conditions météorologiques naturelles propres à « la Grand Ile » sont à l’origine de cette catastrophe Le Tiomena, vent chaud qui s'abat sur le Sud de Madagascar, frappe de plus en plus souvent, entraînant la répétition des épisodes de « kéré », quand les stocks de nourritures sont épuisés et que les récoltes tardent à venir ou ne viennent pas. C'est particulièrement le cas ces dernières années.



Confrontée à ces sécheresses à répétition, le Sud de l'île offre un paysage de cultures dévastées et déserté par une population au bord de la famine. Ce retard de développement se creuse, rendant la population de plus en plus vulnérable au dérèglement climatique qui s'accélèrent avec le réchauffement.



Objectif : Fournir une aide d’urgence à la population du Sud de Madagascar durement touchée par la famine (Kéré) en soutenant financièrement la 3 ème édition de la caravane humanitaire entre Antananarivo et Le Sud (Ambovombe et Amboasary) de l’île, aller et retour La dernière Caravane s’est déroulée du 20 au 28 novembre 2021 Elle a permis de distribuer du riz, des légumineuses, du gari, de la farine enrichie, de l’huile, du sel à 1 200 familles Cette année, la caravane se tiendra du 26 octobre au 06 novembre 2022. L’objectif est de servir 1 500 familles, soit un impact pour 9 000 bénéficiaires et 300.000 repas distribués.



Le suivi financier et la distribution des denrées à la population seront assurés par les membres des Lions Clubs locaux des communes desservies, en particulier : - LC Ambovombe Androy - LC Fort Dauphin



Cette action est réalisée avec la collaboration et en concertation avec la Banque Alimentaire de Madagascar.