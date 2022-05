Justice restaurative à La Réunion : Des victimes recherchées pour rencontrer des auteurs de violences conjugales

Le communiqué :



Depuis 2014, la loi offre à toutes personnes victimes et auteures d’une infraction la possibilité de recourir à une mesure de justice restaurative. Pour participer à une mesure de justice restaurative, il est nécessaire d’avoir porté plainte au préalable ou qu’il y ait reconnaissance de prescription des faits.



La justice restaurative propose un espace de dialogue volontaire, confidentiel et sécurisé afin d’échanger autour des répercussions vécues suite à une infraction. Les questions du « pourquoi ? » et du « comment ? » peuvent ici être formulées et espérer trouver des réponses. Des professionnels formés encadrent le dispositif et accompagnent les participants à se préparer aux rencontres.



Des rencontres "condamnés-victimes" sont actuellement en préparation au sein de l’Antenne Réunionnaise de Coordination de la Justice Restaurative (ARCJR) sur le thème des violences conjugales. Elles débuteront fin juin 2022.



Si en tant que personnes victimes vous êtes intéressées et que vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez contacter

: l’Antenne Réunionnaise de Coordination de la Justice Restaurative (ARCJR) – ARIV – Boulevard Vauban – Local 9015 – SIDR Vauban 2 – 97400 SAINT DENIS Tel : 06 93 802 803 Mail : contact.arcjr@gmail.com