"Justice pour Eliana": Un rassemblement silencieux organisé demain à St-André

Le 28 mars 2018, la petite Eliana décédait des suites de ses blessures. Des blessures provoquées par des violences volontaires. Sa mère et son beau-père mis en examen et écroués ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 octobre dernier , laissant dans l’incompréhension les proches de l’enfant maltraitée.Ce samedi 2 novembre, jour des défunts, à l’initiative du groupe "Justice pour Eliana", un rassemblement silencieux est organisé devant la mairie de St-André à 14H.Un hommage à Eliana, à Mathéo, mort dans d’atroces conditions en juin 2013 à St-Benoit et "à tous les petits anges partis trop tôt" sera réalisé.