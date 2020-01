"Justice morte" aux barreaux de St-Pierre et St-Denis cette semaine

Les avocats des deux barreaux, ceux de Saint-Denis et de Saint-Pierre, s’associent au mouvement national de justice morte, du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020. La raison de ce mouvement est l'inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites avec la mise en péril de plus de la moitié des cabinets d’avocats français, par l’effet de cotisations considérablement augmentées. C’est l’accès à la justice qui s’en trouve menacé.



Au cours de cette semaine, les avocats demanderont le renvoi de toutes les audiences et les bâtonniers ne désigneront pas d’avocats pour assurer les permanences.