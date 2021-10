Communiqué "Justice : moins d'annonces, plus de moyens !"

La députée de la 3ème circonscription de La Réunion appelle le gouvernement à accorder plus de moyens aux métiers de la justice. L'examen du projet de loi de finances 2022 se poursuit à l'Assemblée nationale et Nathalie Bassire espère que des arbitrages seront pris en ce sens. Le communiqué de la députée de La Réunion : Par LG - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 08:43

Je soutiens pleinement les objectifs de renforcement de la justice de proximité, de développement de l'accès au droit ainsi que des aides aux victimes, de revalorisation de l'aide juridictionnelle, de construction de places de prison supplémentaires et de mise en œuvre de peines alternatives à l'incarcération pour lutter contre la surpopulation carcérale.



Mais au-delà des effets d'annonce et des vœux pieux, notre Justice a besoin plus que jamais de moyens afin de gommer ses difficultés structurelles ! Il est urgent de redresser la justice de notre pays afin d'améliorer le quotidien des justiciables, mais aussi celui des personnels : la réalité c'est le nombre insuffisant de magistrats et le recrutement d'emplois précaires ...



Il me parait nécessaire d'allouer des crédits suffisants, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2022, notamment pour : améliorer les conditions au sein des prisons, plus particulièrement en luttant contre les violences et la radicalisation en détention, et en sécurisant les établissements et les agents ; mieux accompagner les juridictions face au défi du numérique ; défendre la profession d'avocat par le biais d'une revalorisation de l'aide juridictionnelle (par exemple, l'augmentation de l'unité de valeur de référence de 34€ HT à 36€ HT au moins, dès le 1er janvier 2022, afin de mieux rétribuer les avocats) ; mettre en œuvre de manière effective la réforme de la justice pénale des mineurs ; donner les moyens adéquats à la justice civile afin d'apurer le stock de dossiers en souffrance et régler les litiges dans des délais raisonnables ; renforcer le maillage territorial de l'accès au droit notamment par le biais des nouvelles maisons de services au public “France Service”.



Je salue le courage et l'abnégation des magistrats du siège et du parquet, des professions juridiques notamment les avocats, et l'ensemble des personnels de Justice, qui méritent qu'on améliore enfin leurs conditions de travail en allouant des moyens substantiels à cette mission régalienne de l'État !



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion