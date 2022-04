Courrier des lecteurs Jusqu'où ira-t-on dans la dénaturation de l'île de La Réunion

Par Jean Thevenet - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 16:09





Maintenant, on rajoute LES DÉPOSES SAUVAGES sur TERRAIN PRIVÉ c'est à dire des manœuvres en fin de matinée et en après midi, dénaturant les derniers endroits un peu préservés. Pour info, Parc à Dennemont n'est pas loin, à Pied de l'entrée de sentier "Burel", sous un rempart (de la fenêtre des Makes) qui résonne beaucoup renvoyant la pollution sonore dans tout le cirque.



Ce sont les mêmes pratiques qu'à Grand Bassin et Ilet canel !!! On promet un "développement" rapide d'un gîte dans un coin "paumé", ce qui tentera toujours un "privé", et on lui amène en hélico des touristes. Parc à Dennemont fait partie de la grande caisse de résonance de Cilaos, et les lieux impactés sont des circuits de randonnées, dans tout le cirque, et des habitants, c'est pire encore que de sacrifier une "ravine" ou "il n'y avait personne".



Les déposes ne se faisaient plus depuis 2010 dans Cilaos, ce qui semblait un acquis, et bien maintenant c'est finit ça recommence. Tout d'abord la pollution sonore n'a cessé de croître pour occuper TOUTE la matinée et même plus quand la météo le permet rien qu'avec les aéronefs qui passent au dessus et voici en 2022 LE RETOUR DES DÉPOSES DANS LE CIRQUE DE CILAOS!!!



Remarque d'un "touriste"

"bonjour parc à Dennemont est ce à Cilaos même? dans ce cas c'est avec l'autorisation du maire qui n'a pas l'air sensible aux nuisances sonores



La situation de la Réunion est une honte, tant que siège ces pratiques prédatrices de la nature, le fait même que la politique locale laisse ainsi continuer la destruction massive de la sérénité des lieux, le non RESPECT des randonneurs et habitants en pays surpeuplé, maintenir un modèle touristique qui est contraire à l'urgence écologique et sanitaire et dont les nuisances rendent inconcevable (font fuir) tout autre type d'occupation des lieux plus écoresponsable.



