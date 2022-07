Jusqu’au 14 juillet : Rendez-vous à la braderie commerciale au centre-ville de Saint-Paul

Pour commencer, venez faire un tour au village ARTisanal au marché couvert du centre-ville. Au programme : le patio en musique avec Kartié libre, des exposition artistiques avec l’Union des Artistes Réunionnais (UDAR), confections artisanales de prêt-à-porter avec The Fashion Therapy, des ateliers d’initiation aux techniques de la bijouterie avec Bijoux Thérapie et un atelier de tirage photogrammes avec Laurent Callot artiste photographe.



Pour faire vos emplettes, rendez-vous au centre-ville de Saint-Paul et tentez aussi de gagner de nombreux lots ! Dans le cadre des Fêtes de Juillet, les commerçants du centre-ville de Saint-Paul vous invitent à jouer au Juste Prix à 15h chaque jour du 4 au 14 juillet ! De nombreux lots sont à gagner !



Un Bal des Séniors sera également organisé le 7 juillet de 9h à 17h sur le parking de l’Hôtel Laçay (derrière le restaurant Va Piano) ainsi qu’un Loto Quine et un concours de danse. Des activités bien-être et Loisirs Créatifs seront également proposés au public de 9h à 12h dans le jardin de l’Hôtel de Ville.



En exclusivité, la Ville proposera un tirage au sort à la loterie le 14 juillet à 16h. Pour jouer, il suffit de remplir le bulletin de participation qui vous est proposé au stand d’accueil (place de l’Olympia en face du magasin Camaïeu) puis glissez-le dans l’urne. À la clé, de nombreux cadeaux : une nuit à l’Hôtel, un vélo électrique, une trottinette électrique et un baptême en hélicoptère! Et pour clôturer les festivités sur le front de mer, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera accompagné d’une surprise ! Il s’agit d’un spectacle son et lumière qui sera retransmis en direct sur KREOL FM.



Pour l’occasion, Kar’Ouest déploie un dispositif de transport exceptionnel pour vous permettre de profiter des animations. Le vendredi 8 juillet uniquement, une navette gratuite sera mise en place, elle reliera la Grotte du Peuplement et le Parking de La Chaussée Royale (face au Super U). 2 minibus de 20 places seront ainsi déployés le vendredi 8 juillet 22 entre 08h00 et 17h00, soit une fréquence au ¼ d’heure. En parallèles, les lignes régulières se verront renforcées du 6 au 9 juillet pour la ligne 1, 2, 3 et 61. Un minibus de 50 places supplémentaire sera déployé pour chacune des 4 lignes suivantes. Enfin, pour le 10 et 14 juillet, la capacité des autocars est augmentée pour les lignes 1, 60, 61, 74 et 78. Ils fonctionneront aux horaires habituels.



Venez profiter des Fêtes, sans vous prendre la tête !