La grande Une Jusqu'à quand le mauvais temps ?

Météo France annonce des journées marquées par des averses modérées et localement fortes ainsi que des orages sur le relief de l'île dimanche et lundi. Par BS - Publié le Samedi 23 Janvier 2021 à 17:27 | Lu 1443 fois





▶Depuis quelques jours, les averses parfois orageuses rythment les après-midi des réunionnais. La saison des pluies semblent donc enfin lancée.



▶Au cours des prochains jours, une masse d'air humide et instable va stagner sur le département. Avec des alizés aux abonnés absents, les brises de pente vont pouvoir se développer sans entraves et produire des averses modérées voire localement fortes dans les hauts et l'intérieur de l'île, sans secteur privilégié. Le risque d'orage sur le relief est d'ailleurs bien présent, en particulier demain et Lundi⛈



⚠ La plus grande prudence est de mise près des ravines et des bassins demain à partir de la mi-journée, pour le dernier jour des vacances scolaires. Le bulletin complet est à retrouver sur

Téléchargez Weza sur iOS et Android