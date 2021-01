A la Une . Jusqu'à 90% de risques de formation d'une tempête ce week-end

Le Centre météorologique régional spécialisé fait le point sur l'activité importante loin à l'Est de La Réunion. Une tempête devrait se former en deuxième partie de semaine. Une autre pourrait entrer dans la zone de surveillance de Météo France le week-end prochain. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 15:39 | Lu 1351 fois

Alors que Danilo vient de finir de transiter au Nord de La Réunion au stade de dépression résiduelle, le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France annonce qu'il y a encore de l'activité à l'extrémité Est du bassin au Sud-Ouest de l'océan Indien.



Deux systèmes dépressionnaires pourraient se former dans les prochains jours, pour l'instant, très loin de La Réunion. L'un pourrait devenir tempête en deuxième partie de semaine, l'autre s'organiserait à partir du week-end prochain.



Une large zone dépressionnaire au Sud-Est des Chagos



Même si rien n'est encore sûr, le CMRS précise qu'il y a une hausse de la possibilité de création d'une tempête tropicale sur la fin de la semaine. Celle-ci se situerait bien loin à l'Est de La Réunion. Le risque est estimé entre 30 et 60% jeudi avant de se situer entre 60 et 90% samedi ! Le système dépressionnaire devrait ensuite se diriger vers l'Ouest. Il est encore trop tôt pour évoquer une quelconque trajectoire précise.



Le CMRS précise que sur l'extrême Est du bassin, une tempête tropicale pourrait se former en fin de semaine aussi, mais le risque de formation sera alors beaucoup plus bas (10 à 30%). Le système dépressionnaire devrait rencontrer des conditions favorables dans les jours suivants.









