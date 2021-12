La grande Une Jusqu'à 6 ans de prison pour le quatuor spécialisé dans l'arrachage des coffres-forts

Deux criminels, jugés récemment à la cour d'assises pour le braquage du Super U, comparaissaient, ce vendredi, devant le tribunal correctionnel pour une pluie de vols datant de 2017. Déjà condamnés à 20 ans et 12 ans de réclusion criminelle, ils sont condamnés à et ans de prison supplémentaires. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 10:44





"Je suis comme le président de la République"



Pris d'une frénésie de vols en 2017, ils ont enchaîné les casses après celui du supermarché saint-paulois qui ne leur avait rapporté que des ennuis et avait failli coûter la vie au vigile de l'établissement. "On était dans une spirale", a décrit Anthony Robert, refusant d'assumer le rôle de l'instigateur : "Je suis comme le président de la République, on vient me chercher, je pense à rien", lance celui qui se décrit "comme un voleur de profession".



"On pensait qu'à l'argent. J'ai tout claqué. J'étais vantard", renchérit Ludovic Fontaine. Les deux complices reconnaissent tout et multiplient les déclarations pour décharger un des Ortain. "On est allé chez lui. Il avait rien demandé mais on savait que c'était un spécialiste de l'ouverture des coffres", témoigne Fontaine.





Laissant tomber les agressions physiques, les deux hommes originaires du sud de l'île ont préféré concentrer leurs efforts sur des cambriolages plus rémunérateurs. Après l'échec du Super U, le 3 août 2017, les suspects ont encore une fois utilisé leurs connaissances personnelles pour commettre leurs délits, en quête d'argent facile. Anthony Robert, le cerveau de la bande, n'avait pas oublié son expérience de cuisinier au restaurant "Les 3 Brasseurs" de Saint-Paul.



Même mode opératoire



Le 7 août, il y pénètre flanqué de Ludovic Fontaine. Comme à leur habitude, ils sont vêtus de sombre, cagoulés et gantés, ce qu'immortalise la caméra de surveillance. Après avoir forcé une fenêtre en passant par les toits, ils mettent la main sur la clé du coffre-fort et, bingo, y dérobent la somme de 40 000 euros en espèces. Le 22 du même mois, ils volent le coffre-fort du restaurant "Les 3 B" à St-Pierre et s'enfuient à bord d'une Mercedes appartenant au restaurant. 25 000 euros sont dérobés.



Le 3 septembre, l'équipée vise le magasin Weldom de Saint-Gilles-les-Bains. Au premier étage, un ordinateur et un téléphone vont disparaitre, emmenés par deux hommes cagoulés et gantés, une marque de fabrique.



Le coffre de l'Hyperjardin descellé à l'aide d'un transpalette



Le 26 septembre, ils renouvellent l'opération, cette fois-ci au" 3B" de Sainte-Marie. Mais l'alarme du restaurant se déclenche et ils prennent la fuite. Même scénario le 22 octobre 2017 à l'Hyperjardin de St-Paul, les malfaiteurs ayant tout de même eu le temps d'emporter une caisse contenant 800 euros en liquide. Le dernier cambriolage en date se déroule enfin le 30 octobre au Weldom de Saint-Leu. Le coffre fort est descellé à l'aide d'un transpalette et emporté. Il contient 29 000 euros dont 14 000 euros en espèces.



Ludovic Fontaine et Anthony Robert sont soupçonnés de ne pas avoir agi seuls mais avec l'aide de Giovanni Ortain, 33 ans, et son oncle, Ino, 43 ans. Tous deux sont des "spécialistes" de l'ouverture des coffres-forts. On se souvient qu'en 2012,



76 condamnations à eux quatre



On se souvient qu'en novembre 2017, Ludovic Fontaine, Anthony Robert et Giovanni Ortain avaient tenté de cambrioler le magasin Gamm vert de La Saline et avaient mis le vigile en fuite. Le 17 novembre, soit cinq jours plus tard, ils dérobaient 100 000 euros chez un particulier à Bassin Plat, un quartier de Saint-Pierre.



Ludovic Fontaine est en prison jusqu'en 2038 avec une période de sûreté jusqu'en 2024. Son palmarès a débuté en 2004. Aujourd'hui, le trentenaire confie "soigner sa violence" mais reste très amer envers Anthony Robert qu'il pourrait "broyer". Celui-ci annonce "regarder l'avenir et tenter d'oublier le passé". Le Saint-Pierrois est incarcéré jusqu'en 2038 également. Quant au binôme Ortain, oncle et neveu cumulent 17 et 21 mentions à leur casier judiciaire.



Pour ces faits, le représentant de la société propose au tribunal, à l'issue de courtes réquisitions, de prononcer 6 ans de prison contre Ludovic Fontaine, 4 ans pour Anthony Robert "au parcours moins lourd", 3 ans d'emprisonnement pour Giovanni Ortain et 18 mois pour Ino. "C'est une équipe qui s'adapte pour commettre des faits correctionnels, puis criminels, et demander de l'aide à d'autres", détaille le procureur.



Après en avoir délibéré, le tribunal condamne Ludovic Fontaine à 6 ans de prison, Anthony Robert à 4 ans de prison, Giovanni Ortain écope de 3 ans de prison. Ino Ortain est condamné à 18 mois de prison.

Ainsi que l'avaient plaidé les avocats en défense, des confusions de peine ont été prononcées. Ludovic Fontaine doit purger 2 ans sur les 6, Anthony Robert 3 ans sur les 4, Giovanni Ortain 30 mois sur les 3 ans sous surveillance électronique et Ino Ortain 12 mois sur les 18.

