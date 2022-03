Mayotte Jusqu'à 18 ans de réclusion pour les "coupeurs de route" jugés aux Assises

La bande des coupeurs de route a finalement été condamnée à 130 années de prison ferme cumulées. Par ​Y.D. avec Mathieu Janvier - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 09:42





Le procès aux Assises aura duré cinq jours. Cinq longues journées de témoignages et de récits glaçants sur les exactions de ces bandits tristement célèbres à Mayotte : les coupeurs de route.



Des embuscades routières aux violences en bandes armées, allant même jusqu’à la séquestration et la torture, la bande de délinquants d’origine majoritairement anjouanaise avait alors, à plusieurs reprises, semé la terreur parmi la population de l’île au lagon, qui ne pouvait plus sortir la nuit sans crainte de tomber sur la bande criminelle.



Le procès aura été marqué par l’émotion, celle des victimes présentes tout du long, confrontées pour la première fois à la froideur presque inhumaine de leurs détracteurs. En tout, les parties civiles constituées réclamaient plus de 300.000 euros au total.



Au matin du dernier jour, l’avocat général se lançait dans un réquisitoire passionné, demandant des peines allant de 10 à 20 ans de prison ferme, portant le cumul total à 143 années de réclusion criminelle pour l’ensemble des accusés.



