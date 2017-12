Juliette Caranta-Pavard: au réunionnais, André Oraison...

J’ouvre mon journal du matin. Arrivée page 50 du Quotidien, ô stupeur ! , une nouvelle "Tribune" choc d’André Oraison… et en une pleine page du journal, cette fois !!



Habituellement, je ne lis pas Oraison ; je ne suis pas au "niveau". Mais là, le titre fait tilt : "Alors, ne suis-je pas un réunionnais ?" s’interroge-t-il. Surligneurs en main, j’attaque; je n’aurai pas perdu mon temps !



Alors, André Oraison, je suis stupéfaite que vous osiez vous dénuder ainsi, publiquement, juste pour que quelques-uns vous reconnaissent la "qualité" de "réunionnais" (à la mode Bello…) "inaccessible étoile"…



Quelle impudeur ce grand déballage, cette litanie de justifications indignes, cette vulgaire et immodeste énumération de vos bienfaits, cet exhibitionnisme, jusque dans votre intimité domestique, insistant sur la "créolité" de vos liens familiaux… (Pour que votre démonstration soit plus claire, il ne nous manque plus que les photos couleur de vos compagnes et enfants !)



Alors que pour vous, en vos qualités, une phrase suffit pour déterminer légitimement votre statut : "La Réunion est un département français. Toute personne de nationalité française, respectant les lois et règles françaises, est légalement libre d’y résider"



À ce titre, on est réunionnais comme l’on est varois, ardéchois, savoyard ou…corse ( ?)



Qu’Aniel Boyer (qui de tout temps veut jeter tous les Zoreilles à la mer…) ou Bernard Grondin (c’est qui, ce type ?) ne veuillent plus sur l’île que des "Réunionnais" génétiquement reconnus ou des "étrangers" digérés-créolisés, pourquoi pas ?



Pour ma part, je suis pour la "liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes". Donc, que La Réunion réclame (assez fort !!) son indépendance et l’obtienne, ne me pose aucun problème. J’aurai le choix entre rester (à moins que mes "comportements", bien connus, ne me fassent carrément expulser…) ou partir - chez moi, à Hyères dans le Var (où personne ne pinaillera pour savoir si je suis varoise ou pas) et où ma grande maison familiale - et le grand chêne centenaire devant sa porte - m’attendent et s’ennuient sans moi… (Il n’y a pas que les "Réunionnais du Monde" à être nostalgiques…)