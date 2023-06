Société Julien Courbet remet sur le tapis le scandale des chiens servant d'appât aux requins

​Plus de quinze ans après le scandale des chiens servant d'appât aux requins qui avait eu un retentissement national, l’image continue de coller à la peau de la destination Réunion. Par LG - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 15:08





Alors que l’équipe de l’émission Ça peut vous arriver tente de résoudre le problème comme à son habitude en contactant la direction d’Air France, l’animateur Julien Courbet et son chroniqueur ont remis sur le tapis le sujet… des chiens appâts. Un vieux scandale de bientôt vingt ans mais qui perdure décidément dans les mémoires, au point d'entretenir une généralisation démesurée.



Si l’image d’un chien transpercé d’hameçons à ses pattes et dans ses babines avait effectivement fait le tour des médias de La Réunion et de métropole en 2005, obligeant même le préfet de l’époque à publier un arrêté d’interdiction de transport de chiens à bord des bateaux, la pratique semblait très isolée malgré



"Il faut savoir qu’à La Réunion, il se passe des choses avec les chiens… j’ai même pas envie de vous les raconter tellement ça fait froid dans le dos. Ils les utilisent vivants pour la pêche aux requins, parfois les attachent au bout d’une corde etc. Enfin, c’est une horreur. Donc il y a des gens qui les auvent. Après il y a des tas de chiens errants, il y a des tas d’associations qui les font revenir en métropole pour qu’ils soient adoptés" , a déclaré à l’antenne le célèbre animateur qui s’était fait connaître dans les années 90 en présentant l’émission Sans aucun doute sur TF1.



