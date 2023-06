Communiqué Julien Courbet : "Votre statut d’animateur sur RTL et M6 ne vous permet pas de raconter n’importe quoi sur la Réunion"

Le député Jean Hugues Ratenon dénonce lui aussi les propos tenus par l'animateur Julien Courbet. L'élu souligne au passage que cette sortie rappelle l'affaire Brigitte Bardot. Par La rédaction - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 16:23

Le communiqué :



Monsieur,



Votre statut d’animateur sur RTL et M6 ne vous permet pas de raconter n’importe quoi sur la Réunion et les Réunionnais.



Pour faire de l’audimat, vous avez utilisé un fait divers datant de 2005 où en effet un pêcheur avait été condamné pour avoir utilisé un chien comme appât pour pêcher des requins. Des faits totalement inadmissibles mais marginaux. Mais vous vous permettez d’en faire une généralité dans votre émission du 29 mai dernier.



Avez-vous des preuves de ce que vous affirmez ? combien de cas ces 30,20,10 dernières années ? Avez-vous porté plainte ? sinon vous êtes complice de ces atrocités.



Quand dans l’hexagone il y a des centaines de chats et de chiens abandonnés, écrasés sur les autoroutes, nous ne vous entendons pas. Est-ce pour autant que tous les hexagonaux sont des mauvais maîtres ?



Quand dans l’hexagone il y a eu les affaires de bébés congelés, une à Bedouin dans le Vaucluse en 2022, 2 enfants retrouvés morts dans un congélateur ; l’autre à Séoul, 2 autres enfants ont été retrouvés dans un congélateur et un autre brulé dans la cheminée dans une maison d’un couple de français expatrié à Séoul, est-ce pour autant que toutes les femmes de la France continentale sont des criminelles ? des tueuses d’enfants ?



Quand en Moselle l’année dernière un jeune homme a tué, dépecé un chat tout en se filmant ; est-ce pour autant que tous les jeunes de l’hexagone sont des barbares ?



Non. Certainement pas.



Vos propos infondés portent atteinte à la réputation de notre département et de ses habitants à qui vous devez le respect.



Vos propos portent atteinte à notre économie qui repose en partie sur l’activité touristique.



Dans un département ou les taux de chômage et de la pauvreté battent des records, vos affirmations relèvent de l’irresponsabilité tout comme celles, d’ailleurs, de Brigitte Bardot qui en 2019 avait insulté les Réunionnais et qui a été condamnée par la justice.



Alors Monsieur Courbet ça suffit. Stop avec ce comportement colonial qui veut toujours que l'outre-mer est sous éduqué et l'hexagone supérieur.



En ma qualité de Réunionnais, je vous demande de grandir et d'être digne.



Aussi, faute de preuves de vos accusations, j’exige, en tant que représentant élu par les Réunionnais, des excuses de votre part.



Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur l’animateur en l’expression de mes salutations distinguées.