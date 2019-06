Julien Alezan devra répondre de ses actes monstrueux en octobre

La Réunion se souvient de cette sordide affaire qui a marqué l’année 2017. Au Tampon, un jeune homme de 31 ans commet l’inimaginable sur une connaissance, une voisine âgée de 81 ans. Son procès est programmé pour début octobre 2019, annonce Le Quotidien qui relaye également l’incompréhension de la famille de Suzanne Alin concernant les charges retenues.



L’octogénaire avait été, un temps, portée disparue, à partir du 24 janvier 2017. Mais personne n’imaginait le pire à ce moment-là.



Interpellé quelques jours plus tard, Julien Alezan avouera s’être introduit chez sa victime, avec l’idée de lui extorquer de l’argent, de la nourriture et son véhicule.



Il découpe la dépouille



Il s’en prend à la gramoune violemment et l’attache, occasionnant plusieurs blessures et saignements. Il s’empare alors de son téléphone pour répondre à sa place aux SMS. Puis, dans la nuit, face au refus de Suzanne Alin de lui communiquer ses codes de cartes bleues, il plonge la tête de la frêle gramoune dans l’eau à plusieurs reprises.



Elle ne survivra pas à cet énième déferlement de violences. Les jours suivants, il revient au domicile de Suzanne Alin à plusieurs reprises, équipé de matériel pour tenter de faire disparaitre les traces de ses actes.



Puis l’abomination continue, lorsque le 31 janvier, Julien Alezan décide de découper à la tronçonneuse la dépouille de sa victime, puis d’aller incendier les parties du corps en forêt.



Julien Alezan devra répondre de ses actes devant la cour d’Assises en octobre prochain.