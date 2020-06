7mag.re Julie Peters, la Réunionnaise danseuse professionnelle

" Plus jeune, j'étais plutôt garçon manqué, je ne portais que des jeans ou des joggings, les robes ou jupes très peu pour moi ". Elle poursuit: "alors que je pensais être au top de ma carrière, mon chorégraphe m'a poussée hors de ma zone de confort car je marchais souvent les épaules voûtées en avant sûrement pour cacher ma poitrine, des allées retours sur la scène à me faire travailler une démarche élégante jusqu'à ce que j'en pleure"... Julie Peters, la danseuse professionnelle se raconte dans portraits créoles.



Photos : YKS Yakusa - Studio 974 Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 18:05 | Lu 148 fois



" Je suis née et j'ai grandi à la Réunion jusqu'à mes 18 ans. Je vis en région parisienne. Je fais souvent les allers retours pour venir me ressourcer et voir la famille"...



