Juliana Sandance : " ce n'est pas parce que la vie commence mal qu'elle se termine mal"

Elle n'a que 23 ans la belle Juliana mais une maturité incroyable, que l'on comprend vite lorsqu'elle déroule son histoire...Aujourd'hui elle aime faire la fête et est toujours partante pour découvrir son île en « kar tour d''île »... Une femme au grand coeur qui avoue avec spontanéité et humour : " j'ai aussi mes défauts tels que rancunière, jalouse, grande gueule, toujours souriante mais méfiante de tout. Je me qualifierais comme une cafrine typique de la Réunion en graine."