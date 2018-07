Politique Juliana M'doihoma réagit "à la mascarade municipale organisée à Saint-Louis" Dans un communiqué, l'élue démise de ses fonctions à Saint-Louis s'exprime sur la manifestation organisée ce lundi matin par la majorité municipale. Juliana M'doihoma pointe du doigt une "tentative de manipulation et de diversion".

Au réveil ce matin, bon nombre de Saint-Louisiens et de Riviérois ont eu, comme moi, l’impression de faire à nouveau un grand pas en arrière et de revivre une actualité alimentée par des méthodes du passé qui ont pourtant déjà démontré leurs limites - et même leur dangerosité - pour le bon fonctionnement de la commune.



Après avoir vanté durant plusieurs semaines les mérites de son budget primitif 2018 voté le 23 mai dernier, après avoir osé faire de la fin du déficit et retour à l’équilibre budgétaire un prétexte pour justifier une indécente hausse des indemnités de ses élus, le maire de Saint-Louis nous apprend par voie de presse le 7 juillet que sa gestion va être épinglée par la Chambre Régionale des Comptes (CRC) et qu’une nouvelle mise sous tutelle préfectorale est envisagée par les magistrats en charge du contrôle budgétaire de la commune!



Quelle est donc la « méthode Malet » en pareille situation ?



A nouveau la tentative de manipulation et de diversion ( le maire se révèle être un grand adepte la stratégie de « l’écran de fumée » pour tenter détourner le regard de la population des véritables problématiques et enjeux) ! Mais aussi et surtout, le recours, comme ses prédécesseurs avant lui, à la victimisation à outrance et la désignation des représentants des institutions de la République comme « bourreaux » !



Menace de démission collective (position annoncée samedi matin mais qui n’a cependant pas résisté au passage devant l’ensemble des élus de la majorité municipale samedi 7 juillet après-midi!), blocage des services communaux ce lundi 9 juillet matin et annonce d’un service minium jusqu’à l’obtention d’un rendez-vous avec le préfet ! Prise en otage des Saint-Louisiens et des Riviérois !



La population saint-louisienne et riviéroise mérite mieux que ces gesticulations !



C’est à nouveau le grand cirque à Saint-Louis...sauf que cela ne fait plus rire personne!



Pourquoi soudainement le Maire de Saint-Louis se lance-t-il dans cette entreprise de dé-légitimation de la CRC et de ses magistrats ?



Les contrôles de la CRC sur le budget communal ne sont pourtant pas une nouveauté à Saint-Louis et le passage réussi ou non du budget par le filtre du contrôle est un signe objectif de la qualité de la gestion financière de la commune.



Serait-ce parce que la CRC parle pour la 1ère fois depuis le début du mandat de M. Patrick MALET d’une INSINCÉRITÉ BUDGÉTAIRE ?



Un tel argument avancé par les magistrats de la chambre laisse effectivement entendre que le problème dans la gestion communale ne serait pas seulement comptable mais prendrait une envergure morale de nature à rompre le pacte de confiance entre le Maire et la population...



Si le Maire de Saint-Louis est si sûr de la fiabilité de ses comptes et que tout va bien comme il l’indique dans ses multiples communiqués et lettres à la population, pourquoi n’attend-il pas sereinement l’avis définitif de la CRC sur son budget 2018 ?



Quand on a rien à cacher ou à se reprocher, pourquoi craindre le contrôle et l’avis des magistrats de la CRC et tenter de se soustraire aux lois de la République ?



Un Maire a-t-il sérieusement besoin de cadenasser les portes de la Mairie et de mettre les agents en service minimum pour obtenir un rendez-vous avec un préfet ?



Après le « supérieur hiérarchique du Préfet » ( et on a vu le résultat ! ), on aurait trouvé à Saint-Louis le « supérieur hiérarchique de la justice » ?



C’est en tant que saint-Louisienne attachée à l’image et au devenir de ce territoire que j’ose à nouveau réagir et affirmer que notre ville (sa jeunesse comme ses familles et ses aînés,...) mérite mieux que toutes ces gesticulations infondées qui ne font qu’ajouter au déshonneur du passé.



Nous avons incontestablement une âme militante et résistante à Saint-Louis, mais qui ne peut raisonnablement se mettre en ordre de marche que pour les causes justes et intègres.



D’ailleurs, je profite de l’occasion de ce communiqué pour demander clairement à Monsieur le Maire : en pareilles circonstances de menace de mise en tutelle préfectorale , entendez-vous persévérer dans l’erreur humaine et politique et maintenir votre décision de hausse des indemnités des élus ?



Monsieur le Maire, plutôt que ce triste spectacle que vous avez offert ce matin, la population attend de votre part des réponses concrètes face à l’argument de non sincérité du budget avancé par la CRC : A quelles dépenses obligatoires minorées voire non intégrées au budget la CRC ferait elle allusion ? Des recettes surévaluées?



La commune de Saint-Louis mérite la transparence sur sa situation budgétaire et financière. N.P Lu 181 fois





