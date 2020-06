Juliana M'Doihoma s'empare de la mairie de Saint-Louis à la barbe des deux CH

Juliana M'Doihoma devance Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau. Les résultats définitifs n'étaient pas encore connus sur la commune de Saint-Louis que la candidate célébrait sa victoire. Elle est élue avec 44,22% des voix, devant Claude Hoarau (31,52%) et enfin Cyrille Hamilcaro (24,26%).



Juliana M'Doihoma devient ainsi la première femme maire de la ville à seulement 35 ans. Deux ans avant l'échéance de 2020, s'opposant à sa majorité sur la question de l'augmentation des indemnités des élus, elle s'était vue retirer ses délégations et avait démissionné de son mandat. Sa campagne commence, basée sur le "refus de croire que Saint-Louis est condamnée à être dirigée par des élus condamnés".



Juliana M'Doihoma reste alors conseillère régionale et occupe en parallèle un poste de directrice au cabinet du président de l'Université de La Réunion.



Ancienne cheffe de cabinet de la présidente du département Nassimah Dindar, elle fait ses premiers pas dans l'arène politique saint-louisienne encartée UDI sur la liste de Cyrille Hamilcaro en 2014. Ces dernières années, elle s'en est éloignée pour porter un "projet collectif et participatif".



Avec sa victoire, Saint-Louis tourne le dos au come back des éternels rivaux, les deux "CH" Claude Hoarau et Cyrille Hamilcaro.