Politique Juliana M'Doihoma nouvelle présidente du Centre de gestion

lundi s’est tenue l’élection de la présidence du Centre de gestion. Comme attendu, Juliana M’Doihoma a été élue à sa tête. La maire de Saint-Louis souhaite mettre le fonctionnaire territorial comme "acteur central du service public de demain". Par PB - Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 à 11:30 | Lu 140 fois





La maire de Saint-Louis a rappelé "sa volonté de faire du CDG un établissement à haute valeur éthique en confortant son rôle d’expert, en étoffant sa place de tiers de confiance et en redorant une image écornée par les différents épisodes judiciaires". Une enquête préliminaire a en effet été ouverte pour de possibles fraudes par le parquet de Mayotte visant l’ancien président Léonus Thémot mais aussi par celui de Saint-Pierre pour des épreuves organisées à La Réunion, a annoncé récemment le JIR.



Avec cette unique liste "par-delà les clivages politiques pour porter un projet où chaque collectivité peut se reconnaître", la nouvelle présidence souhaite mettre un terme au "cycle qui a vu cette institution pâtir des divisions et des mauvaises pratiques".



"Les exécutifs locaux ont un rôle décisif dans la motivation et dans l’implication des agents au travail"



"Le consensus retrouvé est à la hauteur de l’enjeu : avec 31758 fonctionnaires qui relèvent désormais du ressort du CDG, la gestion des ressources humaines des collectivités réunionnaises nécessite la construction de l’union la plus large, dans le respect des sensibilités de chacun", a déclaré Juliana M’Doihoma.



Après la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire actuelle, la nouvelle mandature souhaite, "à l’instar des agents de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, que les agents territoriaux assurent la continuité du lien social. Leur action plonge au cœur des communes et des quartiers. Ainsi, le fonctionnaire territorial est aujourd’hui le premier maillon de la chaine de solidarité ; il est aussi l’acteur central du service public de demain. Celui-ci est appelé à se bâtir par la synergie entre les agents et les employeurs publics. Au premier rang de ces derniers, les exécutifs locaux ont un rôle décisif dans la motivation et dans l’implication des agents au travail. Dans cette œuvre collective, le Centre de gestion jouera pleinement son rôle de conseil et d’accompagnement des collectivités en matière de définition de l’emploi, d’évolution professionnelle et de santé au travail".



La nouvelle équipe élue :



- Maurice Gironcel, première vice-président,

- Mohammad Omarjee, deuxième vice-président,

- Augustine Romano, troisième vice-présidente,

- Richard Nirlo, quatrième vice-président.



Composition du bureau:



- Eric Caritchy, conseiller municipal de Saint-Benoît,

- Gilles Hubert, premier adjoint à la maire de La Possession

- Bernard Von Pine, conseiller municipal de Saint-Pierre

