Juliana M'Doihoma démissionne de son mandat de conseillère municipale de Saint-Louis



Notre île vient de vivre un épisode marquant de son histoire et il est important que chacun d’entre nous puisse en tirer des leçons pour que nous puissions véritablement la reconstruire sur de meilleures bases.



Parmi les aspirations fortes que le peuple réunionnais a tenu à faire entendre, j’ai prêté une oreille très attentive à celles relatives à la transparence et à la moralisation de la vie publique.



Comme vous le savez, j’ai personnellement mené un combat en ce sens lorsque je me suis opposée à la hausse des indemnités des élus de Saint-Louis en mai dernier. Cela m’a certes coûté mon écharpe d’adjointe au maire. Mais si c’était à refaire, je n’hésiterai pas une seule seconde car cette voix que j’ai portée était en réelle adéquation avec les attentes de la population saint-louisienne et riviéroise.



Aujourd’hui, je veux en toute responsabilité à nouveau faire un choix qui engendrera sans doute des conséquences à l’échelle individuelle, mais qui me paraît tellement essentiel et juste d’un point de vue collectif.



J’aurai aimé pouvoir informer personnellement celles et ceux qui m’ont apporté soutien et conseil depuis que je me suis engagée en politique. Mais la crise que nous traversons actuellement exige en retour des décisions urgentes et fortes...



Aussi, je vous annonce que j’ai fait le choix de renoncer à mon mandat de conseillère municipale de Saint-Louis afin de respecter pleinement le principe un homme/ un mandat/une fonction – principe posé par le Président de Région et qui à mon sens doit guider entièrement le renouveau de la politique locale...



En prenant cette décision, je tiens à préciser que ce n’est QUE le conseil municipal de Saint-Louis que je quitte ! Cela ne veut en aucun cas dire que je quitte le terrain du combat politique à Saint-Louis !



J’ai analysé la situation depuis plusieurs jours. En tant que Conseillère Municipale d’opposition, je n’ai pas la capacité d’agir comme je le souhaiterai au service de la population. J’ai beau dénoncé, plaidé, suggéré… Mais en face, le Maire et son équipe restent de marbre, en mode sourds à toutes les propositions pourtant constructives qui peuvent être faites.



C’est pourquoi je suis désormais convaincue que je serai bien plus utile à la population saint-louisienne et riviéroise en sortant complètement du cercle de ce conseil municipal, et en m’investissant davantage encore dans mon mandat de conseillère régionale déléguée notamment à l’économie sociale et solidaire et à la politique de cohésion du territoire. Ces thématiques sont prioritaires pour l’avenir de notre ile et me permettront d’agir concrètement à l’échelle de La Réunion, mais aussi à l’échelle Saint-Louis. Elles sont au cœur de la nouvelle dynamique de politique de proximité qu’il convient d’engager pour remettre le citoyen au centre de la décision publique….



Nous sommes à un tournant historique et je tiens à pouvoir faire partie de cette nouvelle génération qui ose placer l’éthique comme valeur cardinale de l’engagement politique.



J’aurai très bien pu dire : après tout je ne suis ni maire ni députée ni présidente de quoi que ce soit...ma situation respecte la loi sur le non cumul et donc rien ne m’oblige à démissionner de quoi que ce soit...Mais c’est justement une telle réaction qui creuserait davantage encore le fossé entre les citoyens et la politique... Or la population nous l’a dit, rien ne peut plus être comme avant et elle attend de chacun des élus un véritable sursaut...



Le message que j’adresse à tous les élus concernés, en particulier à Saint-Louis : nul besoin est d’attendre une nouvelle loi pour envoyer un signal fort à la population...Il y a urgence sociale, urgence économique mais il y a aussi urgence démocratique. Le principe un homme/un mandat/une fonction : c’est ici et maintenant qu’il faut l’appliquer...



« Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n’est qu’affaire de ténacité » disait Amélia Earhart, 1ère femme aviatrice à avoir traversé en solitaire l’océan atlantique.



J’ai démontré être sur cette voie de la moralisation de la vie publique il y a quelques mois. Aujourd’hui je ne fais que poursuivre dans ce chemin qui pourra je l’espère donner un nouveau souffle à notre démocratie.



Vous êtes d’ailleurs chaque jour de plus en plus nombreux à m’encourager à persévérer…de plus en plus nombreux à vouloir vous rassembler pour redonner à notre ville une image à la hauteur de son potentiel.



En démissionnant du conseil municipal, je serai d’autant plus libre pour agir...

Je serai plus que jamais présente à vos côtés pour porter avec vous ce mouvement citoyen que nous avons commencé à structurer et dont le leitmotiv demeure #SaintLouisDanKèr et non pas dans la poche…



Pour toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette dynamique et prolonger leur éveil citoyen par un engagement durable, n’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions ensemble, avec toutes les compétences et les bonnes volontés, refaire de Saint-Louis une ville dont on peut être fier.





Juliana M’DOIHOMA

Citoyenne de Saint-Louis

Conseillère régionale

#SaintLouisDanKèr

Dans un communiqué, la conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire, à la politique de la ville et au suivi des fonds européens, Juliana M'Doihoma, annonce ce mercredi qu'elle quittait son mandat de conseillère municipale à Saint-Louis. Une décision prise "afin de respecter pleinement le principe une femme/un mandat/fonction", énoncé par Didier Robert la semaine dernière . "Quitter le conseil municipal ne veut en aucun cas dire abandonner le combat politique à Saint-Louis !", tient-elle à préciser.





