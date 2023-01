A la Une . Juliana M’Doihoma : "St-Louis n’est plus la ville du déficit"

À l’occasion de ses vœux à la presse, la maire de Saint-Louis a dressé un bilan de l’année 2022 avant de présenter ses ambitions pour l’année à venir, lesquelles portent sur deux thèmes : éducation et transition. Juliana M’Doihoma annonce que les projets structurants pour donner un nouveau visage à la ville vont démarrer très prochainement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 17:25





"Saint-Louis n’est plus la ville du déficit, c’est même la ville où l’on dégage un excédent budgétaire. On a une maîtrise très forte de nos finances", s’est-elle félicitée. Même si la maire reconnaît que "tout n’est pas rose", cette gestion va permettre de poursuivre son plan d’investissement qu’elle a chiffré à 140 millions d’euros sur la période 2021-2026. Pour 2023, l’enveloppe prévue est de 23 millions. "Gard pi déryèr, nou na gayar pou met’ en lèr ! Arèt fé lariaz ! Fo nou avans èk couraz pou trap le viraz !" est le nouveau slogan de Juliana M’Doihoma. La maire de Saint-Louis entend ainsi laisser derrière l’héritage et les attaques de ses prédécesseurs pour avancer.Pour son bilan de 2022, l’édile est revenu sur ce qui constitue sa plus belle réussite : la remise en ordre de la gestion budgétaire et financière. Un redressement qui a permis la baisse "historique" de la taxe d’habitation de 3% et un excédent budgétaire de 8 millions d’euros, dont 4,5 millions en fonds propre."Saint-Louis n’est plus la ville du déficit, c’est même la ville où l’on dégage un excédent budgétaire. On a une maîtrise très forte de nos finances", s’est-elle félicitée. Même si la maire reconnaît que "tout n’est pas rose", cette gestion va permettre de poursuivre son plan d’investissement qu’elle a chiffré à 140 millions d’euros sur la période 2021-2026. Pour 2023, l’enveloppe prévue est de 23 millions.

Une ville à "haute valeur éducative"



Pour l’année à venir, la municipalité va se concentrer sur l’éducation, la "priorité des priorités". Si des investissements ont déjà été réalisés dans les écoles, un gros chantier sur le bâti scolaire va être effectué. Ainsi, des établissements scolaires vont être réhabilités avec des travaux d’étanchéité ou de remise aux normes électriques.



Les agents travaillant dans le domaine scolaire vont recevoir une formation pour accomplir leur mission au mieux. Si l’accord est trouvé avec la Région, 1,3 million d’euros seront consacrés à l’équipement numérique des écoles. Le petit-déjeuner dans les maternelles va être généralisé dans toutes les écoles. La végétalisation des cours d’école est également au programme.



Une nouvelle école va en outre voir le jour dans la ZAC Avenir. Le label Cité éducative, signée lors de la venue du ministre de l'Éducation , va être lancé. "Je veux croire que c'est comme ça que l'on fera de Saint-Louis une ville à haute valeur éducative", affirme l'élue.

L’année de la transition



Pour les maires, 2023 marque le passage à la seconde moitié de leur mandat. Si la première partie consiste à monter des projets "bien ficelés", la seconde est consacrée à leur mise en application. C’est le cas avec la rénovation du quartier du Gol grâce à l’apport de l’ANRU, l’agence nationale pour la rénovation urbaine, dont la présidente sera présente demain pour voir le projet estimé à 31 millions d’euros.



Les grands aménagements ne sont pas les seuls projets à venir. La réalisation de petits aménagements de proximité décidée avec les habitants est également à l’honneur. Les 4,5 millions d’euros de budget sauvegardés vont être redistribués à hauteur de 100.000 euros dans chaque quartier. Cet argent pourra servir à des équipements sportifs, à l’éclairage public, à des maisons de quartier ou encore à la sécurisation des abords des écoles.



Le Plan local d’urbanisme (PLU) est également en révision et devrait se clôturer d’ici 18 mois maximum. Là encore, les habitants sont invités à se prononcer dans des ateliers participatifs. L’accent va être mis sur la circulation, notamment sur l’entrée de la Rivière ou la suppression de trois radiers, remplacés par des ponts.



"Aujourd’hui, j’ai le sentiment que c’est fini le temps où l’on pouvait dire que Saint-Louis était un bateau qui naviguait à vue. Aujourd’hui, on a un cap", assure Juliana M’Doihoma.



