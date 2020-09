Juliana M'Doihoma: "Respect de la loi, oui, traitement politicien, non !"

"Respect de la démocratie, oui, respect de la loi, oui, traitement humain de la situation, oui, mais par contre traitement politicien, non !" C'est par ces mots que Juliana M'Doihoma a qualifié la nouvelle mobilisation de ce matin devant la cuisine centrale.En raison de cette grève, les 8000 repas à livrer aux enfants ont dû être confectionnés par la cuisine centrale voisine de Saint-Pierre."Cette ville a besoin d'avancer", clame Juliana M'Doihoma, qui assure avoir devant elle un chantier "colossal". S'exprimant notamment sur le cas de la cuisine centrale, la maire de Saint-Louis indique que les locaux n'ont pas connu d'investissements "depuis 20 ans".Pour JMD, "il faut faire en sorte que les agents puissent travailler dans de meilleures conditions et que le service public que nous apportons à notre population puisse être de meilleure qualité et plus efficiente". Et prévient déjà ses détracteurs: "Je ne peux que rester sur ma ligne de conduite et je ne céderai à aucune pression". Juliana M'Doihoma envisage même de saisir la justice "à chaque fois que cela sera nécessaire".La maire est également revenue sur les différentes rencontres avec les syndicats. "J'ai pris ce temps de pédagogie pour expliquer les raisons juridiques" de ces non-titularisations.Juliana M'Doihoma, l'assure, les discussions se poursuivront "avec ceux qui sont dans un état d'esprit constructif". "Quand les limites on été dépassées, je ne peux pas aller dans un dialogue de sourds (...) Ceux qui confondent syndicalisme et politique, je les laisse dans leur confusion".Sur les dégradations commises par certains hier, l'édile saint-louisienne a par ailleurs déposé deux plaintes: une pour dégradations de biens publics en réunion et une autre pour entrave à la liberté de travail.Elle demande à la justice de traiter cette situation dans les plus brefs délais et maintient qu'elle ne reviendra pas sur ces arrêtés. Les agents rétrogradés devront donc saisir le tribunal administratif s'ils souhaitent aller au bout de leur démarche.Dans les prochains jours, la sécurité des bâtiments et des personnes y travaillant sera renforcée a-t-elle par ailleurs promis."J'ai entendu mes prédécesseurs (NDLR: Claude Hoarau et Cyrille Hamilcaro) dire que je romps une tradition de validation entre eux de titularisations des uns et des autres. J'ai entendu cela avec beaucoup d'effroi et je pense que les masques sont en train de tomber depuis hier. Cette manifestation, elle est signée, et certains sont en train d'instrumentaliser la détresse d'agents communaux à des fins purement politiciennes", regrette la première magistrate de la commune, qui compte bien "ramener Saint-Louis dans le respect du droit".