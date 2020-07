A la Une .. Juliana M'Doihoma : "On ne conduit pas le changement dans la brutalité"

Juliana M'Doihoma effectue ses premiers pas en tant que maire. Ce lundi matin, la première magistrate saint-louisienne a rencontré les cadres pour évoquer les sujets urgents. De quoi préparer les prochains conseils municipaux, qu'elle entend conduire dans une dynamique de "changement". Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 17:58 | Lu 1121 fois

Intronisée ce samedi, Juliana M'Doihoma a pris les commandes de la mairie de Saint-Louis ce lundi. "Enfin, on est officiellement installé, légitime à travailler avec les équipes" exprime celle qui a débuté la journée par une rencontre avec le secrétariat et les cadres. À l'ordre de jour : les sujets brûlants à préparer pour les prochains conseils municipaux, comme la rentrée scolaire et le vote du budget. L'occasion aussi de partager sa vision de l'administration, qu'elle souhaite "beaucoup plus fluide, réactive et performante pour le citoyen".



"On ne conduit pas le changement dans la brutalité", déclare celle qui explique mettre un point d'honneur à réaliser elle-même une tournée des services pour échanger avec les élus et administratifs. Et pour donner d'emblée une "nouvelle impulsion" à la commune, la première magistrate compte notamment sur la nouvelle directrice générale des services, Layla Dessai, nommée à ce poste resté vacant.



Novice en tant que première magistrate, Juliana M'Dohoima devra aussi se préparer à affronter l'opposition. "J'appréhende les conseils avec la volonté de travailler au mieux nos dossiers, et chacun après sera dans son rôle", annonce-t-elle.



Par ailleurs, pour avoir une connaissance éclairée de la réalité des finances, la maire a indiqué que des audits seraient réalisés en externe.



Interview : Prisca Bigot