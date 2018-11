Communiqué Juliana M’Doihoma : "Non à la prise d’otage politique de la vie sportive saint-louisienne"

L’actualité de ces derniers jours a été marquée par le cri d’alarme poussé par les dirigeants de l’AS Saint-Louisienne, en proie à de lourdes difficultés financières, en raison notamment d’engagements pris par la municipalité non tenus à ce jour. Fervente supportrice des Verts, je ne peux qu’être sensible à cette situation qui, de l’aveu même des dirigeants de l’ASSL pourrait conduire le club à la fermeture. Inimaginable pour ce monument du football réunionnais, cette part intégrante du patrimoine immatériel de notre commune ! Au-delà de l’équipe première, c’est en réalité toute la jeunesse de nos quartiers qui est ainsi menacée ( près de 500 licenciés sur des sections allant des U7 aux U17, sans oublier les équipes 1ères et réserve, et en intégrant des sections féminines très performantes). C’est pourquoi j’ai tenu en tant que citoyenne et élue de Saint-Louis à vous formaliser cette réaction. La problématique dénoncée par la Saint-Louisienne n’est en réalité que le sommet de l’iceberg, ou autrement dit l’arbre qui cache la forêt d’une vie sportive locale qui regorge de talents mais qui souffre d’un manque d’accompagnement et de l’absence de politique de développement sportif à la hauteur des enjeux. Le sport joue un rôle sociétal majeur. Il participe à l’épanouissement individuel, favorise l’apprentissage des valeurs du collectif et de la citoyenneté, et demeure un véritable vecteur d’insertion. Dans les propos tenus par l’élu délégué aux sports et parus dans le JIR de ce samedi 10 novembre, on découvre non seulement la confirmation de la suppression de l’ordre du jour du conseil municipal du 12/11 des subventions aux clubs sportifs mais aussi et surtout quelques éléments sur les obscures raisons ayant conduit à cette situation. Selon l’élu concerné, « ce sont sûrement des petites vengeances pour faire plaisir à quelques égos ». Ces déclarations indiquent clairement que ce sont des querelles politiciennes et non des éventuelles raisons de fond qui ont conduit au blocage du dossier des subventions aux associations sportives. Ce comportement des élus de la majorité municipale est irresponsable. La vie sportive saint-louisienne ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des manipulations politiciennes. Depuis le début de cette année 2018, seuls quelques clubs de football ont pu émarger à des avances sur subvention : 100 000€ pour l’ASSL, 50 000€ pour l’AF Saint-Louis, 15 000€, 9000€ pour l’ASC Makes. Le club de l’ASC Saint-Etienne qui évolue en D2 n’a pour sa part rien reçu. Idem pour les autres disciplines sportives encore présentes sur le territoire : handball, athlétisme, cyclisme, badminton, natation, MMA,… Je n’aborde même pas la question du soutien aux associations qui évoluent dans les secteurs autres que le sport. Cette situation est d’autant plus inacceptable que le Conseil municipal s’apprête à adopter demain une décision budgétaire modificative avec une rallonge supplémentaire de 1,6 Millions sur ses dépenses de fonctionnement ( soit une hausse allant au-delà même des préconisations de la chambre régionale des comptes et de l’arrêté de règlement d’office du préfet). Comment la municipalité peut-elle oser augmenter son budget de fonctionnement, sans pour autant concrétiser ses engagements à verser des subventions aux associations du territoire ? Exaspérée devant tant de manigances au détriment de l’intérêt général du territoire mais certainement pas résignée, je serai demain après-midi aux côtés des dirigeants, joueurs, parents, supporteurs qui se rassembleront dans les jardins de la Mairie et dès l’ouverture du Conseil municipal, je présenterai en urgence une MOTION : - pour dénoncer cette situation qui hypothèque l’avenir du sport dans notre commune - mais aussi et surtout de manière concrète et pragmatique, demander au Maire d’inscrire à l’ordre du jour de ce conseil l’examen des subventions à attribuer non seulement à l’AS Saint-Louisienne, mais aussi aux autres clubs de foot et autres disciplines. Monsieur le Maire, l’heure n’est plus aux tergiversations ! Il serait grand temps de DÉCIDER ! Saint-Louis a été, est et doit pouvoir rester une terre d’épanouissement pour les talents sportifs. A défaut de porter vous-même une ambition à la hauteur de notre potentiel, ayez au moins la décence de ne pas tout détruire sur votre passage ! À défaut de les admirer, ayez au moins du respect pour notre histoire sportive (celle de l’ASSL vaut le détour ! Mais aussi celle de l’ASMJC !...) pour nos talents d’hier et d’aujourd’hui, et pour nos jeunes pousses de demain. Juliana M’DOIHOMA Citoyenne et élue de Saint-Louis #SaintLouisDanKer Conseillère régionale Zinfos974 Lu 114 fois





