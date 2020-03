Juliana M'Doihoma : "La surprise, on a les moyens de la créer"

Les opposants historiques doivent désormais composer avec sa candidature. Ancienne conseillère municipale, Juliana M’Doihoma est donnée en tête des intentions de vote à St-Louis selon un sondage SAGIS, effectué pour la Réunion 1ere la semaine dernière. "La surprise, on a les moyens de la créer", espère-t-elle. Juliana M’Doihoma reste sur sa ligne de conduite, "hors de question de transiger avec nos valeurs ".



Sans étiquette, la candidate veut se différencier en proposant "une nouvelle génération d’élus engagés, responsables et honnêtes". Ses 44 colistiers, au casier vierge, se veulent représentatifs de la population et des quartiers de St-Louis. Aux côtés de Juliana M’Doihoma, Thibaud Chane Woon Ming, connu pour sa mobilisation pour la création de la commune de la Rivière, qui "a le double de mon âge" fait souligner la candidate. "Je serai la force tranquille qui va dans le sens d’une révolution pour sortir St-Louis de son fénoir", a répondu Thibaud Chane Woon Ming. Eric Fontaine, élu de 1995 à 2001 sous Guy Ethève a également rejoint la jeune candidate dans l’objectif de "faire son possible pour préparer la création de la commune".



"L’alliance de la jeunesse et de l’expérience", Juliana M’Doihoma l’a également voulue au travers des colistiers qui n’ont jamais eu de mandat électif soit 43 sur les 45 personnes de la liste. Flora Augustine-Etcheverry a eu "ce déclic citoyen" et entend insuffler de la participation citoyenne au sein de la collectivité. Sylvain Arthémise serait en charge de rénover le bâti scolaire et développer les activités périscolaires. En matière de sécurité, la candidate au poste de première magistrate de la ville, accompagnée de Bello Kelly, policière, souhaite recréer de la proximité. Pour le centre-ville, Hanif Riaze, commerçant, a pour objectif de donner notamment "un nouveau souffle entre le centre-ville et les centres commerciaux".



Développement touristique, réorganisation de l’administration communale en profondeur ou encore démocratisation des pratiques sportives et réhabilitation des équipements… "une équipe rassemblée autour de valeurs", insiste la tête de liste, "l’honnêteté, l’équité, le savoir-faire et le savoir-être".