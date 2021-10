A la Une . Juliana M'Doihoma: "Cette décision va réduire à néant notre espoir de baisse d'impôts"

​La maire de Saint-Louis n'a pas tardé à réagir après l'annonce du jugement du tribunal administratif concernant l'épineux dossier de la titularisation d'agents. La réintégration des agents dont la titularisation avait été annulée l'an dernier mettra un sérieux coup de frein aux perspectives de "développement" et de "baisse d'impôts". Par LG - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 06:42





La maire de Saint-Louis ne s'avoue pas vaincue dans l'épineux dossier des 139 agents titularisés juste avant l'élection municipale de 2020.



Ce vendredi, le tribunal administratif a donné raison aux agents ayant porté un recours devant la juridiction. Après les nombreux référés l'an dernier, le juge administratif s'est cette fois-ci prononcé sur le fond de l'affaire.



A son arrivée en juin 2020, la nouvelle maire avait fait voter l'annulation des titularisations d'agents municipaux survenues opportunément juste avant les élections municipales. St-Louis : 139 agents communaux titularisés rétrogradés

Une décision qui avait donné lieu à de nombreuses manifestations des intéressés, à la fois devant l'hôtel de ville mais aussi dans les rues de la ville avec, dans le cortège, les deux anciens maires Claude Hoarau et Cyrille Hamilcaro. St-Louis : Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau en soutien des agents grévistes

"Avec mon équipe on prend acte, Je ne vous cache pas qu'on a été surpris que le juge n'a pas suivi les conclusions du rapporteur public qui étaient pourtant largement favorables au rejet de ces arrêtés de titularisations pris à la veille des élections, sans budget", rappelle-t-elle l'enjeu financier acté par son prédécesseur Patrick Malet.



