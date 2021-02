A la Une ... Jules Bénard : "Tu vas nous manquer, le curé!"

Jules Bénard rend un hommage au père Daniel Woillez, récemment disparu. Tonton Jules donne un dernier au revoir à un homme qui l’a beaucoup influencé dans sa jeunesse. Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 10:49 | Lu 167 fois

Un homme de bien



Le père Daniel Woillez s’en est allé vers d’autres vallées qu’on lui souhaite avec moins de larmes. A 95 ans, comme dit gramoune, "lu la pas vole le tour d’personne". Mais qu’est-ce que… et merde !



Cela en étonnera sans doute beaucoup qu’un improbable incroyant comme moi rende ainsi un hommage appuyé à un curé ? Ben oui, ne vous en déplaise. Cet homme a fait partie de ma vie à une époque où, en plein fourmillement de l’adolescence pubère, l’humain cherche sa voie. Et si le père Woillez a bien influé sur ma personnalité, il n’a JAMAIS tenté de m’orienter contre moi-même.

Je me tenais alors péniblement dans les rangs de la classe de 6e, au vieux lycée Leconte-de-Lisle, rue Jean-Chatel. A se demander comment j’ai pu résister à l’éloignement d’avec ma chère Rivière ???



L’instruction religieuse était alors au programme OFFICIEL du lycée, une heure par semaine. Au fil des années, nous avons eu droit à l’abbé Toutoute, au père Woillez, au père Carof. Moi, affamé des consonances du français et de l’histoire, je visais surtout les prix concernant en livres divers, m’intéressant moyennement aux choses de la religion. Mais j’ai obtenu plusieurs fois le Prix d’instruction religieuse ! Allez comprendre…



Entre les classes de 6e et 3e, le dieu-soit-béni Woillez, a réussi à nous convaincre, mes potes et moi, que nous devions accomplir notre destinée. Incompréhensible, non ? Ce n’est que des années plus tard que j’ai compris.



Je me souviens que Woillez m’a aidé à mieux comprendre le personnage de Jésus. Un jour, il nous a dit : « Jésus parlait l’araméen ». Une langue dont plus personne ne sait ce que ça veut dire…



Lorsque je préparais ma « grande communion », au vieux lycée, nous avions 3 directeurs de conscience, Woillez, Carrof et madame Barre (la maman de Raymond).



On nous a emmenés partout, surtout chez les plus démunis, les vieux abandonnés, les mômes laissés sur un parvis d’église…

Woillez éveillait notre coeur à cette immense détresse des laissés pour compte.



Soixante ans plus tard, je me souviens : "Aucun homme, aucune femme, aucun enfant, ne doivent se sentir abandonnés !"

Pour moi, rien n’a changé… Les miséreux sont de plus en plus miséreux. Victor Hugo où es-tu ?



Le père Woillez, avec sa barbichette, ressemblait furieusement à un certain abbé… et partageait avec ce dernier la même compassion pour les êtres laissés sur le bas-côté.



Salut, père Woillez. Tu as toujours été un homme de bien et cela me plaît de le dire.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur