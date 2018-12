[Jules Bénard] Les annonces "faramineuses" de Macron : Vieux c… je suis, vieux c… je reste !

Comme chacun, j’ai écouté le Président annoncer « sa » réponse aux mécontentements (litote). C’est peu de dire que je suis resté le cul scotché à ma chaise : en clair, il nous a dit " m**** ! ", ce mec.



Je laisse à de mieux qualifiés le soin de commenter le reste de ce qu’il a dit (ou pas dit). Pour ce qui me concerne…



J’ai particulièrement été attentif à ce qu’il a prévu pour les vieux car j’en suis un. Je travaille depuis après mon Bac (à 18 ans) et j’en ai 70 et demi.



Avec tout ça, je touche un minimum-vieillesse de 550 euros.



Avant j’en recevais 590 mais le très socialiste Hollande m’en a sucré 40. Je comprends : j’étais trop riche.



Mais je ne me plains pas : je suis même un privilégié. Parce que je sais écrire et que je peux, grâce à mon écriture, mettre in peu la graisse dans l’brède lastron (le beurre dans les épinards, qu’ils disent). Mais je connais de vieux paysans à Plaine-des-Cafres, elle 90 ans, lui 90 aussi. Et moins de 200 euros pour deux. Heureusement que la maison est un héritage familial « et akoz nu soigne deux-trois volailles, nu plante deux-trois pieds d’brèdes. Nu paye pas not’ mangé. Akoz, monsieur Bénard, quand la fine paye l’électricité, de l’eau èk la télé, ben nu assise devant toute la journée ».



Si une société ne peut pas honorer ces vieux travailleurs grâce auxquels nous mangeons bien, ben elle ne mérite pas le nom de société.



Il paraît (c’est lui qui le dit mais ça n’engage que lui), que monsieur Macro(n) va nous augmenter de quelques euros. Ça mange pas d’pain, c’est le cas de le dire : i mange pom’tèr !



J’attends, nous attendons de voir à quelle sauce nous allons être bouffés. In’ sauce sardine sinon sa cari bichiques ?



Pour le reste, me semble-t-il, c’est du pareil au même. L’ISF reste supprimé et les pauvres aussi.



Bonne bourre, car c’est tout ce qui vous reste.