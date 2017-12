(Jules Bénard) Le pseudo pâté créole de la télé !

Hier soir au JT de RFO, la présentatrice, gueule enfarinée, nous annonce un reportage sur une jeune dame du Sud spécialisée dans la confection de pâtés "traditionnels".



Alléchés par l’annonce, on est très attentif… et on a fini par se demander si, à RFO, ils savaient vraiment ce qu’était la réalité du pays et sa coutume non-faisandée.



Parce que là, on a découvert des pâtés au chocolat, à la papaye et, merveille des merveilles selon l’officiante aux fourneaux, un pâté au … goyavier !



A quand le pâté au surimi ?



Désolé de m’inscrire en faux : le vrai pâté créole se confectionne avec un "godiveau", sorte de cari sans tomate préparé avec porc et poulet. La pâte n’est en aucune façon ce n’importe quoi des grandes surfaces ; c’est un savoureux compromis entre pâtes sablée et feuilletée. Cela ne s’improvise pas : ça s’apprend.



C’est comme le "vrai" fromage de tête : il est gris et aplati ; non pas rose avec ses colorants ; ni rond avec le passage en presse.

Je vais encore me faire assaisonner au piment-martin par les amateurs de big-mac mais persiste et signe.