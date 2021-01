A la Une . Jules Bénard : "Le coromachin ? Une fumisterie organisée…en attendant mieux !"

Le coronavirus a changé la vie de la planète et le pangolin, pôôôv’ ti bête, n’y est pour rien, on le sait maintenant. A La Réunion, nous sommes apparemment un peu plus disciplinés qu’en France continentale concernant les gestes barrières ; par la grâce d’un préfet qui s’occupe de nous (ça n’était pas arrivé depuis perpète), nous échappons au couvre-feu tout en continuant à recevoir nos voisins de la zone malgré les risques encourus et c’est normal, c’est humain. L’année 2020 a prouvé par l’absurde (« l’absurde lui-même », comme dit Greg) que nos gouvernants sont nuls à chier et dans l’incapacité totale de gérer la crise. S’il fallait une seule preuve : nombre de pays européens ont déjà vacciné des millions d’atteints. Nous ? Une petite quarantaine de mille. Cherchez l’erreur, la faute…



Mais don’t panic. A côté de ce qui se prépare, le coromachin n’est qu’une grippe de saison. La fonte des glaciers et des calottes polaires va « libérer » des virus endormis depuis des millions d’années, contre lesquels il sera difficile à Pfizer et consorts d’inventer un vaccin en trois semaines. La prochaine, très prochaine extinction de masse ne viendra pas de la Nature ; c’est notre propre connerie qui est en cause, n’en déplaise à Bolsonaro, Trump et autres climato-sceptiques.



Atypic beauty : mille mercis !



Il y a des gens qui persistent à dire que les soi-disant « canons » de beauté des magazines de mode ne sont que de la crotte de bique. J’approuve. Les mannequins baraqués comme Fil-de-fer ; tu lances un béret, ça reste accroché après une épaule ; cyclone i vient zot i rentre dans l’abri anti-atomique akoz i mange in’ pomme le midi et in yaourt lo soir. C’est pourquoi j’ai été heureux, vraiment heureux d’assister, au JT de RFO, aux préparatifs d’un défilé de mode atypique, c’est le cas de le dire. Des gens à handicaps divers, femmes et hommes, grimés, fardés, habillés de pied en cap, qui finissaient par admettre qu’ils ne sont pas moins beaux que les autres. Je ne sais plus qui a dit un jour « La beauté est dans l’oeil de celui qui regarde »… J’ai retenu le sourire de bonheur de cette jeune femme, joliment fardée et habillée, quand on lui a demandé de prendre la pose. Elle s’est prêtée au jeu avec un évident ravissement. Elle était belle !!!!! Le commentaire de Stéphane Enilorac était à la hauteur de l’événement : il avait manifestement du mal à contenir son émotion. Nous aussi.



Tuco, Trémoulu, Dehms…

Trop…



Tuco, tout le monde l’a plus ou moins connu sinon aperçu. Il clochardisait le parvis de l’église de La Trinité la nuit et descendait chaque midi vers le petit bistrot près du laboratoire d’analyses. Là, le patron ou des clients lui payaient son repas. Tuco ne mangeait que du riz et des grains, ne buvait pas, ne fumait pas. Cet homme, le plus inoffensif de la terre, est tombé sur une bande de jeunes salauds qui l’ont tabassé à mort pour lui voler ses hardes. Manifestement, le regard de Dieu était tourné dans une autre direction à cet instant. Il ne s’est pas relevé de son coma. Je regretterai son extraordinaire sourire, son aménité et son intelligence car Tuco, sous ses airs de clodo, avait été un travailleur et un cerveau de très haut niveau. Je vous en parlerai plus un de ces quatre…



Axel Trémoulu souffrait depuis longtemps d’un mal irrépressible. L’ami Trémoulu était de ces musiciens emblématiques faisant partie du paysage musical réunionnais. Comme Julot, Loulou, Luc, Claude… Axel, lui, c’était « le ti coup d’guitare » en l’honneur de « la grosse Virginia ». Avec ses amis du Trio Fantasio, il avait remis à l’honneur la guitare acoustique, à une époque où la guitare électrique occupait tout le devant de la scène. « Laisse la pluie là tomber »… « Ti marché forain »… et tant de titres !



Axel Trémoulu était le musicien sur lequel on pouvait compter tant son talent était multiforme. Lorsqu’il n’était pas avec les Fantasios, il prêtait volontiers son talent à tous les grands orchestres d’alors, Vinh San, Barre, Tropina, Pitou… Son habileté, la finesse de son jeu, son esprit inventif, étaient unanimement salués. Ce n’est pas son pote Espel qui dira le contraire.



Pour finir cette rubrique funèbre qui me coûte tant, je veux vous dire que Jean-Pierre Dehm’s est parti lui aussi hier. Dehm’s, un nom qui ne dira rien aux plus jeunes : il était de ma génération, celle des seventy-years. Voilà qui nous rajeunit… Il en reste assez quand même pour se souvenir de ce zanatany à l’élégance rare, représentant de plusieurs marques de cigarettes et d’alcools ici, mais surtout du fabuleux animateur qu’il fut. Jean-Pierre, homme de culture, prêtait son concours à divers événements. Je me souviens qu’à Télézapp, nous organisions des avant-premières à la sortie d’un grand film. L’animation était confiée à Jardinot ou Dehm’s. Il possédait une culture littéraire, musicale, artistique sans pareille mais n’en faisait pas étalage : c’est ça l’élégance, mec !



P.S. C’est sûr que lorsqu’on atteint les rives des 72, on doit s’attendre à voir se barrer les potes de la même génération. On le sait mais ça ne soulage pas pour autant. Mais il y a pire, voir disparaître de plus jeunes, qui devraient attendre que nous soyons partis avant de se trisser à leur tour. Je vous salue toutes et tous ; et vous la souhaite longue et raide. Et « bonne bourre » !





